Большинство сообщений о минировании в Украине посылают из ОРДЛО или постсоветских стран, - СБУ

Об этом спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал РБК-Украина.



"Большинство сообщений отправлено пользователями Интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщил Дехтяренко.



Спикер рассказал, что сообщения о минировании или терактах поступают на электронные почтовые ящики СБУ, Нацполиции и непосредственно объектов террористических посягательств. С начала 2022 г. о подготовке террористического акта сообщали 184 раза, и все сообщения были ложными.



Также ни одно из более тысячи сообщений за 2021 год не подтвердилось.



"В каждом случае осуществляется проверка объекта возможного минирования силами органов Национальной полиции с проведением эвакуации и обследования на наличие взрывных устройств. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось", – отметил Дехтяренко.



Спикер СБУ добавил, что злоумышленники используют программное обеспечение, которым пытаются обеспечить анонимность. Однако только за прошлый год установили 300 человек. Их привлекут к ответственности - за ложное сообщение о минировании грозит лишение свободы до шести лет, а в случае повторного инцидента срок может быть увеличен до восьми лет.



"В случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - заметил Дехтяренко.

Напомним, в Харькове за сутки 13 января "минировали" 234 объекта.

СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.

18 января в Киеве поступили сообщения о минировании Апелляционного суда, ОАСК и 40 школ в разных районах столицы.

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