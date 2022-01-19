Большинство сообщений о минировании в Украине посылают из ОРДЛО или постсоветских стран, - СБУ
Служба безопасности Украины за прошлый, 2021 год зафиксировала более 1 100 ложных анонимных сообщений террористического характера, преимущественно касающихся минирования объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской и Одесской областях
Об этом спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал РБК-Украина.
"Большинство сообщений отправлено пользователями Интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщил Дехтяренко.
Спикер рассказал, что сообщения о минировании или терактах поступают на электронные почтовые ящики СБУ, Нацполиции и непосредственно объектов террористических посягательств. С начала 2022 г. о подготовке террористического акта сообщали 184 раза, и все сообщения были ложными.
Также ни одно из более тысячи сообщений за 2021 год не подтвердилось.
"В каждом случае осуществляется проверка объекта возможного минирования силами органов Национальной полиции с проведением эвакуации и обследования на наличие взрывных устройств. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось", – отметил Дехтяренко.
Спикер СБУ добавил, что злоумышленники используют программное обеспечение, которым пытаются обеспечить анонимность. Однако только за прошлый год установили 300 человек. Их привлекут к ответственности - за ложное сообщение о минировании грозит лишение свободы до шести лет, а в случае повторного инцидента срок может быть увеличен до восьми лет.
"В случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - заметил Дехтяренко.
- Напомним, в Харькове за сутки 13 января "минировали" 234 объекта.
- СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.
- 18 января в Киеве поступили сообщения о минировании Апелляционного суда, ОАСК и 40 школ в разных районах столицы.
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