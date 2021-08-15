Большинство школ Одесской области будут работать онлайн, там привились только 10% учителей
Педагоги Одесской области не спешат вакцинироваться от коронавируса
На это обратил внимание директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, передает Еспресо.TV .
"Вы знаете, что внесенные изменения в постановление № 1236: если в учебном заведении получили прививки только 20% работников - в" желтом "," оранжевом "," красном "уровне эпидемической безопасности такое заведение будет обязан работать дистанционно. Речь не идет о том, что людей увольнять, но работать они будут в онлайн-режиме, как и все заведение ", - пояснил чиновник у себя на фейсбуке.
Лучшим является положение дел с вакцинацией педагогов в общинах:
Зеленогорская,
Куяльницкая,
Татарбунарский,
Цебриковская,
Ширяевская,
Яськивськая (единственная из более чем 60% привитых).
"Искреннее спасибо вам за сознательную гражданскую позицию! Есть школы, работники которых всем коллективом получили иммунитет - Борщевская ООШ (100%)", - отметил Лончак.
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Ноль привитых - в учебных заведениях Маразлиевская территориальной общины (единственная такая община в области).
Менее 10% в учебных заведениях общин:
Усатовской,
Фонтанской,
Ренийской,
Успеновской,
Нерубайского,
Петропавловской,
Староказацкого,
Болградской,
Выгодянское,
Дальницкого,
Затишанской,
Петровиривськои,
Раздельнянского,
Старомаякивськои,
Малиновский,
Тарутинской,
Васильевской.
Это большинство территориальных общин Одесской области.
"Прошу глав общин, руководителей органов управления образованием, директоров школ принять участие в разъяснительных мероприятий и обеспечить иммунитет людей на ваших территориях, чтобы вовремя и в обычном режиме начать учебный процесс!", - подытожил Александр Лончак.
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