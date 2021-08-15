Большинство школ Одесской области будут работать онлайн, там привились только 10% учителей

На это обратил внимание директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, передает Еспресо.TV .



"Вы знаете, что внесенные изменения в постановление № 1236: если в учебном заведении получили прививки только 20% работников - в" желтом "," оранжевом "," красном "уровне эпидемической безопасности такое заведение будет обязан работать дистанционно. Речь не идет о том, что людей увольнять, но работать они будут в онлайн-режиме, как и все заведение ", - пояснил чиновник у себя на фейсбуке.



Лучшим является положение дел с вакцинацией педагогов в общинах:



Зеленогорская,

Куяльницкая,

Татарбунарский,

Цебриковская,

Ширяевская,

Яськивськая (единственная из более чем 60% привитых).



"Искреннее спасибо вам за сознательную гражданскую позицию! Есть школы, работники которых всем коллективом получили иммунитет - Борщевская ООШ (100%)", - отметил Лончак.



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Ноль привитых - в учебных заведениях Маразлиевская территориальной общины (единственная такая община в области).



Менее 10% в учебных заведениях общин:



Усатовской,

Фонтанской,

Ренийской,

Успеновской,

Нерубайского,

Петропавловской,

Староказацкого,

Болградской,

Выгодянское,

Дальницкого,

Затишанской,

Петровиривськои,

Раздельнянского,

Старомаякивськои,

Малиновский,

Тарутинской,

Васильевской.



Это большинство территориальных общин Одесской области.



"Прошу глав общин, руководителей органов управления образованием, директоров школ принять участие в разъяснительных мероприятий и обеспечить иммунитет людей на ваших территориях, чтобы вовремя и в обычном режиме начать учебный процесс!", - подытожил Александр Лончак.



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