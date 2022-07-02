Большинство школ имеют надежные укрытия, поэтому во время тревоги детям лучше быть в школе, – Монастырский.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что у большинства украинских школ есть укрытие
Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
"Фактически, в большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. Сейчас специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений. Требование таково – чтобы в нескольких метрах, максимум в нескольких минутах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно будет находиться во время тревоги", – отметил Монастырский.
Министр считает, что большинство родителей будет не против очного обучения с сентября.
"Для большинства родителей аргумент такой: если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе, то это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. Ведь за них позаботятся и они там будут получать должное образование.
Сегодня мы уже понимаем, что большинство учебных заведений имеют такие защитные сооружения, или эти сооружения есть возле них. В настоящее время прорабатывается логистика, чтобы определить, какой класс куда конкретно выходит, в течение скольких минут он должен быть в укрытии, кто конкретно и персонально ответственен за то, чтобы люди оказались в убежище", – подчеркнул министр внутренних дел.
- Напомним, 20 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что наличие укрытия подтверждено лишь в 25% школ.
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