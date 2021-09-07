Большинство школ и детсадов на Сумщине могут закрыть на карантин со следующей недели, - ОГА

Об этом сообщает председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакцинировано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша Сумщина может попасть уже в следующий понедельник!" - написал Живицкий.