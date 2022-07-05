Об этом руководительница Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала в программе "Волонтеры и война" журналистки "Еспресо.Захид" .

"Абсолютно все вернувшиеся домой пленные имеют контузии разной степени тяжести, - рассказывает руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева. - У большинства - минно-взрывные травмы конечностей с ампутациями. Очень много оскольчатых переломов. 60% тела. Они находились в ожоговом центре Донецка. Сейчас специалисты осматривают их в Днепре и дальше Нацгвардия будет транспортировать их по рекомендации. Это, скорее всего, уже будет реабилитация, потому что им лечение не имеет смысла проводить, поэтому процесс реабилитации будет".

В больнице Донецка имели возможность прооперировать пленника, но не сделали этого. Теперь он снова учится ходить

Все уволенные военнослужащие психологически и физически истощены. Все с критической потерей веса.

"Дух у них боевой, но они очень измучены и устали, – отмечает Елена Толкачева. – Они недоедали и не общались с семьями. Некоторых мы до сих пор не можем связать с родственниками, потому что они находятся на неподконтрольных территориях, с ними нет н и в первую очередь их это очень беспокоит".

По словам Елены Толкачевой, пленным медицинскую помощь оказывали по-разному. Некоторые получали лечение в пределах медицинских протоколов, а других не лечили совсем или было номинальное медицинское обеспечение.

"Мы сейчас транспортируем одного пленника в профильное медицинское учреждение. Его должны прооперировать там, – говорит Елена Толкачева. – Парень сейчас с открытым переломом ноги. В таком состоянии он находился более двух месяцев. Почему ему не сделали операции в Донецке – вопрос открыт. Хотя мы знаем, что у них была такая возможность. По факту он будет заново учиться ходить, потому что долго лежал. В медицинском заведении сейчас будут ему делать операцию и восстанавливать ногу. А дальше ждет его реабилитация".

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 – защитники Азовстали.

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