Большинство с ампутациями, а двое имеют ожоги более 60% тела: в "Азове" рассказали о состоянии пленных
Все защитники имеют контузии разной степени тяжести. Они истощены, с критической потерей веса
Об этом руководительница Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала в программе "Волонтеры и война" журналистки "Еспресо.Захид" .
"Абсолютно все вернувшиеся домой пленные имеют контузии разной степени тяжести, - рассказывает руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева. - У большинства - минно-взрывные травмы конечностей с ампутациями. Очень много оскольчатых переломов. 60% тела. Они находились в ожоговом центре Донецка. Сейчас специалисты осматривают их в Днепре и дальше Нацгвардия будет транспортировать их по рекомендации. Это, скорее всего, уже будет реабилитация, потому что им лечение не имеет смысла проводить, поэтому процесс реабилитации будет".
В больнице Донецка имели возможность прооперировать пленника, но не сделали этого. Теперь он снова учится ходить
Все уволенные военнослужащие психологически и физически истощены. Все с критической потерей веса.
"Дух у них боевой, но они очень измучены и устали, – отмечает Елена Толкачева. – Они недоедали и не общались с семьями. Некоторых мы до сих пор не можем связать с родственниками, потому что они находятся на неподконтрольных территориях, с ними нет н и в первую очередь их это очень беспокоит".
По словам Елены Толкачевой, пленным медицинскую помощь оказывали по-разному. Некоторые получали лечение в пределах медицинских протоколов, а других не лечили совсем или было номинальное медицинское обеспечение.
"Мы сейчас транспортируем одного пленника в профильное медицинское учреждение. Его должны прооперировать там, – говорит Елена Толкачева. – Парень сейчас с открытым переломом ноги. В таком состоянии он находился более двух месяцев. Почему ему не сделали операции в Донецке – вопрос открыт. Хотя мы знаем, что у них была такая возможность. По факту он будет заново учиться ходить, потому что долго лежал. В медицинском заведении сейчас будут ему делать операцию и восстанавливать ногу. А дальше ждет его реабилитация".
- 29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 – защитники Азовстали.
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