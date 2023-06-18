Большинство ранений украинские военные получают из-за подрывов на минах, - волонтер Корчинская
Волонтер Оксана Корчинская сообщила, что за последние недели украинские военнослужащие получили большинство ранений в результате подрыва на минах
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"
К сожалению, количество ранений наших ребят увеличилось из-за того, что они вынуждены продвигаться по минному полю. Временно оккупированную территорию россияне полностью заминировали. Наши ребята берут очень тяжелые редуты. Именно поэтому у нас, к сожалению, увеличилось количество ранений с ампутированными конечностями. Последние две недели были очень тяжелые. Нам привозили наших молодых, крепких мужчин с такими ранениями", - рассказала Корчинская.
Волонтер добавила, что благодаря благотворительным фондам стабилизационные пункты на линии фронта полностью обеспечены всем необходимым.
"К счастью, наши врачи за последние недели смогли спасти очень много жизней ребят. И я очень волновалась по поводу того, как мы сможем обеспечить всем, что нужно для работы стабилизационных пунктов. Однако хочу с большой благодарностью рассказать, что благодаря нашим благотворителям даже стабилизационные пункты на уровне бригад полностью обеспечены всем необходимым", – добавила она.
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