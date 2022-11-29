Большинство промышленных предприятий области остановились, остальные работают минимально, - руководитель Запорожской ОВА
Большинство промышленных предприятий Запорожской области остановилось из-за того, что модель их энергопотребления не обеспечивает возможность работы в условиях отключения света
Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Из тех мощностей, которые есть в стране, пока невозможно обеспечить полноценное функционирование гражданского и промышленного сектора. Большая часть предприятий остановилась, особенно энергоемкие. Они пока не работают, потому что модель их энергопотребления не обеспечивает возможность работы. В частности, металлургических предприятий. Вместе с тем все, кто может, минимально работают - машиностроительные и немного металлургия", - отметил он.
Старух добавил, что главный акцент на критической инфраструктуре, чтобы обеспечить людям воду, свет и отопление.
"Исходим из того, что должны, в первую очередь, обеспечить критическую инфраструктуру. Тепло есть, вода есть у людей в доме. Критическая инфраструктура работает - это главная и первоочередная задача для всей местной власти", - подытожил глава ОВА.
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