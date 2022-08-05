Об этом информирует на сайте Киевский международный институт социологии.

КМИС провел опрос среди украинцев о религиозном определении. 72% респондентов идентифицируют себя как православных.

"54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной церкви Украины. Только 4% сейчас идентифицируют себя с УПЦ московского патриархата. Еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации", - говорится в сообщении.

Социологи сравнивают результаты с 2021 годом - ныне доля идентифицирующих себя с Православной церковью Украины выросла с 42% до 54%. Вместе с тем снизилось количество верующих именно московского патриархата – с 18% до 4%.

"После православия больше всего респондентов идентифицировали себя как атеистов (10%) и греко-католиков (8%). Другие религии, конфессии назывались реже", - добавили в КМИС.

Всего опросили 2 тысячи респондентов из разных регионов Украины.

Справка. Опрос проводился 6-20 июля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.

Православная церковь Украины призвала архиепископа Константинополя рассмотреть и осудить деятельность московского патриарха, проповедующего расистское учение о "русском мире".

В Киевской области 17 июля церковь Архангела Михаила в Михайловке-Рубежовке перешла из московского патриархата в ПЦУ.

20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины.

19 мая приход во имя святых Козьмы и Дамиана в Сукачах Иванковского района Киевщины перешел из УПЦ МП в ВЦУ.

По состоянию на 24 мая более 400 церковных общин в Украине перешли из УПЦ МП в ПЦУ после начала полномасштабного вторжения России.

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