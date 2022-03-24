Большинство пожаров возле Чернобыльской АЭС ликвидировано, в воздухе обнаружен опасный Цезий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Силец, сообщает « Эспрессо ».

Он подчеркнул, что специалисты удерживают ситуацию на контроле. Задействованы ученые, участвовавшие в анализе аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Силец рассказал, что пожары в Зоне отчуждения отслеживаются с помощью спутниковых снимков NASA. Сейчас погодные условия способствуют тому, чтобы пожары не распространялись. За последние 2 недели вблизи ЧАЭС было более 30 пожаров, но на сегодняшний день их осталось только несколько. "Но эта ситуация может изменяться. Потому что весна, скоро лето и такие условия могут быть угрожающими", - сказал он.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) "чрезвычайно обеспокоены " развитием ситуации вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

23 марта российские военные захватчики разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле , стоимость которой оценивается в 6 млн евро.

Рашисты превратили ЧАЭС в военную базу.

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