Большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ, - опрос
Опрос центра United Surveys для польских изданий Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM показал, что две трети респондетов выступают за поддержку Польшей Украины, если Россия совершит вторжение
Об этом сообщает Gazeta Prawna.
За помощь в случае усиления вооруженного конфликта в Украине выступают 78% респондентов-сторонников Гражданской коалиции и 86% сторонников Польской социалистической партии. Тех, кто поддерживает правящую в Польше правоконсервативную партию "Право и Справедливость" и проголосовали за поддержку Украины - 65%.
В издании отмечают, что чем старше респонденты, тем охотнее они выступают за помощь Украине.
Кроме того, у людей спросили, какую именно поддержку должна оказать Польша. Ответы были такими:
- дипломатические действия - 42,4%;
- отправить Украине оружие - 41%;
- экономическая помощь - 39%;
- прием возможных беженцев из Украины - 26%;
- направление польских военных в Украину - 15%.
"Незначительное восприятие наплыва иностранцев может стать следствием настроений, возникших вокруг конфликта на границе с Беларусью в связи с попытками белорусского режима открыть миграционный путь через Польшу в Германию", - отмечают в издании.
Опрос проводился по телефону, участие в нем приняли 1000 поляков.
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