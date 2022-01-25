Большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ, - опрос

Об этом сообщает Gazeta Prawna.



За помощь в случае усиления вооруженного конфликта в Украине выступают 78% респондентов-сторонников Гражданской коалиции и 86% сторонников Польской социалистической партии. Тех, кто поддерживает правящую в Польше правоконсервативную партию "Право и Справедливость" и проголосовали за поддержку Украины - 65%.



В издании отмечают, что чем старше респонденты, тем охотнее они выступают за помощь Украине.



Кроме того, у людей спросили, какую именно поддержку должна оказать Польша. Ответы были такими:

дипломатические действия - 42,4%;

отправить Украине оружие - 41%;

экономическая помощь - 39%;

прием возможных беженцев из Украины - 26%;

направление польских военных в Украину - 15%.

В то же время у 6% опрошенных вообще нет мнений о помощи."Незначительное восприятие наплыва иностранцев может стать следствием настроений, возникших вокруг конфликта на границе с Беларусью в связи с попытками белорусского режима открыть миграционный путь через Польшу в Германию", - отмечают в издании.Опрос проводился по телефону, участие в нем приняли 1000 поляков.