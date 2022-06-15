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Большинство поддерживает Шольца, 83% – за переговоры с Путиным: в Германии провели соцопрос о войне в Украине
Большинство немцев поддерживают курс Олафа Шольца в отношении войны в Украине
Таковы результаты соцопроса института Forsa, обнародованные Deutsche Welle.68% опрошенных не разделяют критику по Шольцу из-за слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружения.
83% респондентов поддерживают продолжение диалога с Владимиром Путиным, в то время как только 14 процентов выступают против.Кроме того, опрос показал, что только 25% жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путём. 68% опрошенных уверены, что в конце концов война может закончиться только с помощью дипломатического урегулирования.
- Напомним, в Германии отказались от идеи национализировать бывшую "дочь" Газпрома, потому что боятся разгневать Путина.
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