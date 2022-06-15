Большинство поддерживает Шольца, 83% – за переговоры с Путиным: в Германии провели соцопрос о войне в Украине

Таковы результаты соцопроса института Forsa, обнародованные Deutsche Welle.

68% опрошенных не разделяют критику по Шольцу из-за слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружения.

83% респондентов поддерживают продолжение диалога с Владимиром Путиным, в то время как только 14 процентов выступают против.

Напомним, в Германии отказались от идеи национализировать бывшую "дочь" Газпрома, потому что боятся разгневать Путина.

Кроме того, опрос показал, что только 25% жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путём. 68% опрошенных уверены, что в конце концов война может закончиться только с помощью дипломатического урегулирования.