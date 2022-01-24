Большинство осведомленных о деле Порошенко украинцев считают его политическим преследованием, - соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.



При этом, чем лучше респонденты проинформированы о деле, тем больше среди них тех, кто считают дело политическим преследованием и не верят в правдивость обвинений.



В частности, из достаточно хорошо проинформированных респондентов 57,8% назвали дело политическим преследованием, а 51,9% заявили, что не верят в правдивость обвинений.



В целом о деле против Порошенко, по крайней мере что-то знают 86,4% респондентов, из них хорошо осведомленными себя считают 33,1%.



От общего числа опрошенных 49,5% респондентов считают дело политическим преследование, 27,8% – результатом объективного уголовного производства. Кроме того, 46,1% не верят в правдивость обвинений в адрес Порошенко, а 40,1% – верят.



Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что возвращение Петра Порошенко в Украину привлекло внимание абсолютного большинства граждан.



"Круг вопросов, касающихся дела против П. Порошенко, показывает, что события вокруг его возвращения в Украину привлекли внимание абсолютного большинства граждан. При этом, в 2020 году по данным КМИС в подобном вопросе о тогдашних делах против Порошенко, которые не касались государственной измены, 51% говорили об обоснованности дел и 30% - о политическом преследовании. Сейчас результаты - противоположные и свидетельствуют, что по меньшей мере власти не удалось убедить большинство граждан в том, что Порошенко является государственным изменником", - сказал Грушецкий.

Напомним, по данным КМИС, рейтинг Порошенко растет и практически сравнялся с Зеленским, "Европейская Солидарность" лидирует среди партий.