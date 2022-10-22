Большинство одесситов проголосовали за демонтаж памятника Екатерине ІІ, - депутат райсовета
Большинство жителей Одессы проголосовали за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, люди хотят, чтобы там был фонтан
Об этом заявил в эфире Еспресо депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.
"Большинство одесситов проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Сознание граждан с началом полномасштабной войны немного поднялось. Люди начали задумываться о том, что наверняка на территории Украины не нужны памятники имперским палачам, которые уничтожали украинцев, нашу культуру", - отметил он.
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Сизоненко добавил, что на этом месте находилось очень много разных памятников.
"Последний к Екатерине II – памятник потемкинцам, которые не демонтировали, а перенесли. Сначала
на этом месте был большой фонтан. Как раз сейчас большинство одесситов считают, что именно фонтан будет там хорошо выглядеть", - подытожил депутат.
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