Большинство одесситов привыкли к смертельной опасности, когда может прилететь где угодно, - депутат горсовета Обухов
В Одессе все продолжает функционировать, несмотря на постоянную опасность, горожане к ней привыкли
Об этом рассказал депутат горсовета Одессы Петр Обухов в эфире Еспресо.
"У нас уже прилетало, у нас уже попадало в жилой дом. Где-то 10-11 мирных людей погибли во время нескольких ракетных обстрелов. Мне кажется, что большинство одесситов из оставшихся в городе к этому уже привыкли. Я знаю, что некоторые пляжи закрыты, отделены, и слышал, что люди там есть и они плавают. На улицах люди есть, в кафе есть. Я так понимаю, что мы уже свыклись со смертельной опасностью, когда может прилететь где угодно", - сказал Обухов.
Он добавил, что Одесса всем обеспечена.
"Единственное, что чувствуется, раздражает, - это постоянные воздушные тревоги. Последняя неделя – по пять, по семь, по девять раз. Ночью и утром, и когда угодно. Это очень уже надоело. В январе в трамваях было продано 210 тыс. билетов, вот в июне 168 тыс. Люди возвращаются, и никаких проблем нет. Больницы работают. Мы даже провели первую сессию горсовета на этой неделе - была воздушная тревога, депутатам пришлось выйти, но в целом город функционирует", - отметил депутат .
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