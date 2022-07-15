Большинство немцев поддерживают Украину, несмотря на повышение цен в стране, — опрос

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные опроса телекомпании ZDF.

Около 70% опрошенных одобрили поддержку Украины Германией, хотя количество людей, желающих сильнейшей военной поддержки, сократилось до 35% с 44% в начале июля. В то же время 22% заявили, что не хотят, чтобы Германия поддерживала Украину и цены на энергоносители стали ниже.

Более двух третей опрошенных считают недостаточными меры, которые приняла страна, чтобы помочь немцам покрыть большие расходы из-за войны, включая снижение цен на билеты в общественном транспорте и удешевление бензина. Лишь 20% сочли их удовлетворительными.

Интервью респондентов было проведено 12-14 июля. Опросили 1167 случайно отобранных людей.

23 июня опрос Агентства Европейского Союза по приюту и Организации экономического сотрудничества и развития показывал, что украинские иммигранты в целом удовлетворены предлагаемыми условиями в странах Европейского Союза.

29 июня результаты опроса свидетельствовали , что абсолютное большинство украинцев не готово уступить России территорию ради мира.

12 июля закрытый опрос, проведенный по заказу кремля, свидетельствовал: 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb