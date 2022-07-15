Большинство немцев поддерживают Украину, несмотря на повышение цен в стране, — опрос
Более половины граждан Германии хотят и дальше поддерживать Украину в борьбе против России, даже если это приведет к удорожанию энергии
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные опроса телекомпании ZDF.
Около 70% опрошенных одобрили поддержку Украины Германией, хотя количество людей, желающих сильнейшей военной поддержки, сократилось до 35% с 44% в начале июля. В то же время 22% заявили, что не хотят, чтобы Германия поддерживала Украину и цены на энергоносители стали ниже.
Более двух третей опрошенных считают недостаточными меры, которые приняла страна, чтобы помочь немцам покрыть большие расходы из-за войны, включая снижение цен на билеты в общественном транспорте и удешевление бензина. Лишь 20% сочли их удовлетворительными.
Интервью респондентов было проведено 12-14 июля. Опросили 1167 случайно отобранных людей.
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