Большинство немцев поддержат Украину даже при удорожании энергоносителей – опрос
Только 21% опрошенных выступают за ослабление поддержки Украины ради снижения цен на энергоресурсы
Об этом свидетельствуют результаты национального опроса телекомпании ZDF.
70% немцев и дальше будут поддерживать Украину в войне против России даже при повышении цен на энергоносители.
Только 21% опрошенных выступают за ослабление поддержки Украины для снижения цен на энергоресурсы.
40% немцев призывают к усилению военной поддержки Украины со стороны Запада. 30% поддерживают предоставление Украине большего количества вооружения.
Сокращение военной помощи Украине поддерживают 24% немцев.
- 8 сентября министр иностранных дел Украины Кулеба заявил , что Германия может приблизить победу Украины, если усилит свою военную поддержку.
- 7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard.
- Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает , что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками. Так он прокомментировал, почему Берлин отказывается давать Киеву боевые танки, к чему призвал украинский премьер Денис Шмыгаль.
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