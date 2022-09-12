Соответствующий социологический опрос проводил институт Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, передает DW.

Чем-то уступить, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53 процента немцев. Это следует из результатов обнародованного в понедельник, 12 сентября.

Кроме того, 42 процента опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Результаты исследования показали, что больше других к личным жертвам ради сохранения санкций против России готовы сторонники партии "Союз-90"/"зеленые" и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Среди приверженцев блока христианских партий ХДС и ХСС в этом вопросе наблюдаются разногласия. В то же время, электорат свободных демократов, левых и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" преимущественно против личных жертв ради санкций.

Напомним, в Германии российская диаспора вышла на протест против санкций и поддержки Украины

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала , что они не будут смягчать санкции против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Как мы уже писали, Олаф Шольц заверил , что Германия готова к остановке поставок газа по России

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb