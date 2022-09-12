Большинство немцев готовы терпеть неудобства для сохранения санкций против России, – соцопрос
Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и "зеленых". Среди "зеленых" на жертвы согласны девять из десяти опрошенных
Соответствующий социологический опрос проводил институт Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, передает DW.
Чем-то уступить, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53 процента немцев. Это следует из результатов обнародованного в понедельник, 12 сентября.
Кроме того, 42 процента опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Результаты исследования показали, что больше других к личным жертвам ради сохранения санкций против России готовы сторонники партии "Союз-90"/"зеленые" и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Среди приверженцев блока христианских партий ХДС и ХСС в этом вопросе наблюдаются разногласия. В то же время, электорат свободных демократов, левых и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" преимущественно против личных жертв ради санкций.
- Напомним, в Германии российская диаспора вышла на протест против санкций и поддержки Украины
- Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала , что они не будут смягчать санкции против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Как мы уже писали, Олаф Шольц заверил , что Германия готова к остановке поставок газа по России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное