Большинство мужчин: более 320 тыс. украинцев вернулись домой с начала полномасштабной войны, - пограничники
Более 320 тыс. украинцев пересекли границу на въезд в Украину с начала полномасштабной российской агрессии, сообщила Государственная пограничная служба
Об этом ведомство рассказало в Telegram.
Более 320 тыс. граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины.
"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", - цитирует ведомство одного из украинцев, прибывшего из Польши на Родину помогать побратимам.
- Напомним, на границе в бейби-боксе автомобиля обнаружили взрослого мужчину "ухилянта".
- 30-летний киевлянин с паспортом жены прикидывался женщиной, чтобы выехать из Украины.
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