Большинство мужчин: более 320 тыс. украинцев вернулись домой с начала полномасштабной войны, - пограничники

Об этом ведомство рассказало в Telegram.



Более 320 тыс. граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины.



"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", - цитирует ведомство одного из украинцев, прибывшего из Польши на Родину помогать побратимам.

Напомним, на границе в бейби-боксе автомобиля обнаружили взрослого мужчину "ухилянта".

30-летний киевлянин с паспортом жены прикидывался женщиной, чтобы выехать из Украины.