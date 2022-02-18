Большинство моих одноклубников рассматривают возможность покинуть Украину, если действительно начнется война - футболист-иностранец из "Динамо"

Об этом Беньямине. сообщил в интервью Sport Klub.



"Состояние, когда смотришь телевизор и читаешь новости, не из приятных. На самом деле я даже не знаю, что думать. Это то, чего я не мог представить даже в худшем случае. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле. Единственное, что мы можем сделать, это надеяться на дипломатическое соглашение. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство товарищей по команде рассматривают возможность ненадолго оставить Украину в случае, если это действительно начнется война", - сказал футболист "Динамо".



Вербич также отметил, что у киевского "Динамо" паники нет.



"На самом деле особой паники в клубе пока нет, как и в стране. Я не хочу углубляться в политику, но имею такое чувство, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу ситуации, но пока она достаточно спокойная и, надеюсь, такой и останется", – сказал Беньямин Вербич.



Вербич выступает за "Динамо" с 2018 года. Словенец сыграл за киевлян 119 матчей, забил 37 гола и отдал 12 результативных передач.

В августе у форварда киевского "Динамо" Беньямина Вербича родился сын.