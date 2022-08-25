Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают осуществлять перепись населения во всех районах оккупированного Мариуполя. Цель такой "переписи" - установить реальное количество людей, оставшихся в городе. Указанные группы посещают все квартиры и частное жилье. Во время переписи требуют представить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников", - говорится в сообщении.

При этом сбор данных о мариупольцах коллаборанты обосновывают стремлением обеспечить их электричеством и газом.

По данным разведки, в неофициальных разговорах коллаборанты признают, что большинство опрошенных отказываются участвовать в возможном "референдуме" по присоединению к РФ или не отвечают на вопросы по участию в мероприятии оккупантов.

По оценкам коллаборантов, в городе остались преимущественно граждане 45-70 лет, а готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" четко выразили лишь около 5-7% опрошенных.

Кроме того, коллаборанты признают, что мариупольцы в большинстве своем озлобленно относятся к РФ и представителям оккупационных администраций.

В то же время, разведка отмечает, что в Ккремле окончательно не определились относительно того, проводить ли "референдум", и если да, то в какие даты.

"Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября. Напротив, оккупационные власти Мариуполя пытаются не поднимать тему "референдума" и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду", - сообщает разведка.

Также, по данным ГУР МО, с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую гуманитарную помощь - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые люди потребляли, чтобы выжить. При этом одной из причин сворачивания "помощи" оккупанты называют нежелание мариупольцев получать гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму, а в Приазовском на Запорожье взорвали штаб, в котором оккупанты готовили псевдореферендум.