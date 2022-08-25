Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум" и озлоблены против захватчиков и коллаборантов, – разведка
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики пытаются провести "перепись населения", чтобы выяснить, сколько жителей осталось в городе
Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают осуществлять перепись населения во всех районах оккупированного Мариуполя. Цель такой "переписи" - установить реальное количество людей, оставшихся в городе. Указанные группы посещают все квартиры и частное жилье. Во время переписи требуют представить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников", - говорится в сообщении.
При этом сбор данных о мариупольцах коллаборанты обосновывают стремлением обеспечить их электричеством и газом.
По данным разведки, в неофициальных разговорах коллаборанты признают, что большинство опрошенных отказываются участвовать в возможном "референдуме" по присоединению к РФ или не отвечают на вопросы по участию в мероприятии оккупантов.
По оценкам коллаборантов, в городе остались преимущественно граждане 45-70 лет, а готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" четко выразили лишь около 5-7% опрошенных.
Кроме того, коллаборанты признают, что мариупольцы в большинстве своем озлобленно относятся к РФ и представителям оккупационных администраций.
В то же время, разведка отмечает, что в Ккремле окончательно не определились относительно того, проводить ли "референдум", и если да, то в какие даты.
"Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября. Напротив, оккупационные власти Мариуполя пытаются не поднимать тему "референдума" и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду", - сообщает разведка.
Также, по данным ГУР МО, с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую гуманитарную помощь - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые люди потребляли, чтобы выжить. При этом одной из причин сворачивания "помощи" оккупанты называют нежелание мариупольцев получать гражданство РФ.
- Ранее сообщалось, что жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму, а в Приазовском на Запорожье взорвали штаб, в котором оккупанты готовили псевдореферендум.
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