Большинство людей из подконтрольной части Донбасса эвакуировались, - председатель ОВА

Об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Я сегодня целый день курсировал по всем крупным городам, общинам и спрашивал по количеству эвакуированных, причины ослабления темпов эвакуации. Большая часть населения уехала. Но мы должны быть еще эффективнее, еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу", - рассказал Кириленко.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону в Луганской и Донбассе.