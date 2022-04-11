Большинство людей из подконтрольной части Донбасса эвакуировались, - председатель ОВА
Большая часть гражданского населения Донецкой области эвакуировалась из-за возможного наступления армии РФ
Об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Я сегодня целый день курсировал по всем крупным городам, общинам и спрашивал по количеству эвакуированных, причины ослабления темпов эвакуации. Большая часть населения уехала. Но мы должны быть еще эффективнее, еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу", - рассказал Кириленко.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону в Луганской и Донбассе.
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