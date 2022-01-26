Большинство литовцев считают, что Литва должна поддержать Украину в случае российского вторжения, - опрос
Опрос Spinter tyrimai, проведенный в декабре 2021 года по заказу Минобороны, показал, что 69% литовцев одобряют поддержку Украины со стороны Литвы в случае вторжения РФ
Об этом сообщает Укринформ.
Опрос продемонстрировал, что армии Литвы доверяют 74% респондентов - больше всего с 2014 года. Количество людей, которые ей не доверяют, уменьшилось на 6%.
Профессию военного положительно оценили 79% литовцев, что на 7% больше, чем в 2021 году. Еще 66% поддержали бы желание близких пойти на добровольную постоянную срочную военную службу.
69% граждан считают, что вооруженные силы достаточно сдерживают нелегальную миграцию из Беларуси.
За членство страны в НАТО выступают 89% литовцев, а 37% оценивают это "вполне положительно".
Присутствие союзников на территории Литвы одобряют 88% населения, что на 5% больше, чем в прошлом году, а 78% респондентов заявили, что войска НАТО в стране помогают сдержать враждебно настроенные государства. Также 81% считают, что учения с участием союзников в Литве улучшают подготовку к обороне и предупреждают враждебные действия. За участие вооруженных сил Литвы в международных операциях по просьбе НАТО выступают 78% опрошенных, а 74% граждан считают, что Литва должна оказывать военную помощь членам Альянса в случае конфликта.
Также 62% граждан поддерживают помощь Украине и считают ее одним из дружественных Литве государств Европы вместе с Латвией, Эстонией, Польшей, Германией.
Статегическими партнерами Литвы большинство респондентов назвали Польшу, Германию и США.
71%, на 5% больше чем в 2021 году, литовцев считают, что на оборону необходимо выделять 2% ВВП государства. Еще 47% (на 10% больше, чем в 2021 году) выступают за направление на оборону 2,5% ВВП.
За год на 10% (до 58%) возросло количество граждан, которые всегда распознают фейки и информатаки. Также 6% респондентов выступают за то, что Россия сознательно влияет на литовцев, 68% считают, что РФ и Беларусь совершают гибридные атаки для дестабилизации ЕС и НАТО. Еще 47% граждан согласны, что ведомства страны должным образом обеспечивают кибербезопасность.
- Напомним, большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ.
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