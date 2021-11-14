Большинство граждан считают родным языком украинский, исключение – города-миллионники Юга и Востока страны, – Гарань

Об этом сообщил политолог, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.

“Кроткая украинизация продолжается – это если использовать публицистические термины. То есть украинский язык распространяется на все имеющиеся проблемы. Он завоевывает место в обществе и уже не вызывает такого отторжения, как было в начале 1990-х годов, например. Большинство людей или поддерживают норму закона, что должно быть обязательное использование на украинском языке, если клиент обращается на государственном", – отметил Гарань.

Политолог также прокомментировал результаты опроса, согласно которому 78% украинцев считают своим родным языком украинский, но 20% из них в быту общаются на русском. Эксперт подчеркнул, что эти 20% все равно считают украинский маркером, его нужно поддерживать и развивать.

“Очень важно, что, по разным типам населения в разных регионах, тех, кто считает украинский родным – большинство. Единственное исключение – города-миллионники на Юге и Востоке страны – Харьков, Одесса, Днепр. В этих городах русский считают родным 55%, а украинский – 36%. Даже в этом большой прогресс, ведь мы помним, как в конце 1980-х – в начале 1990-х гг вообще не было украинских школ, они тотально закрывались. И все же города-миллионники до сих пор имеют такой русификаторский пресс. Но по всем остальным населенным пунктам большинство считает родной язык украинским”, – отметил Алексей Гарань.

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