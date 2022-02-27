Большинство государств ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, также рассматривается закрытие морских портов
Три четверти стран Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для России, также рассматривают закрытие морских портов
Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Чиновник ЕС сообщил, что 3/4 стран-членов ЕС сейчас закрыли свое воздушное пространство для России. И он подтверждает, что также рассматривается вопрос о закрытии портов ЕС для кораблей из России", - написал он в Twitter.
- Напомним, страны ЕС согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.
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