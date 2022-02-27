Большинство государств ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, также рассматривается закрытие морских портов

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.



"Чиновник ЕС сообщил, что 3/4 стран-членов ЕС сейчас закрыли свое воздушное пространство для России. И он подтверждает, что также рассматривается вопрос о закрытии портов ЕС для кораблей из России", - написал он в Twitter.

Напомним, страны ЕС согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.