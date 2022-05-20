Большинство духовенства УПЦ МП в Сумской области выступило за разрыв с Московским патриархатом

Об этом сообщает " Православная Сумщина ".

20 мая 2022 года в актовом зале Сумской духовной семинарии состоялось общее собрание духовенства Сумской епархии УПЦ. Несмотря на ежедневные обстрелы приграничных районов Сумщины, большие трудности с топливом, в кафедральный центр прибыло 138 клириков (из 183 клириков, находящихся в штате), что составило подавляющее большинство духовенства епархии.

В повестке дня собрания был вопрос "Обсуждение канонического статуса Украинской Православной Церкви с учетом исключительных условий, созданных войной". В дискуссии приняли участие клирики, выразившие свое видение проблемы и приведшие аргументы в поддержку своей позиции.

Состоялось закрытое голосование (с соблюдением всех необходимых процедурных норм), во время которого священнослужители выразили свое видение будущего Украинской Православной Церкви. Позицию "Поддерживаю необходимость отделения от Русской Православной Церкви и Московского Патриархата путем обретения Украинской Православной Церковью канонической автокефалии" поддержало 89 человек, что составило 64,5% опрошенных; позицию "Поддерживаю необходимость дальнейшего сохранения единства и канонического подчинения Украинской Православной Церкви и Московскому Патриархату" поддержало 48 человек, что составило 34,7% опрошенных.

Также состоялось избрание путем голосования полномочных представителей для участия в общецерковном совещании в Киеве.

15 мая В Луцке первый храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ, а всего на прошлой неделе в ПЦУ перешли шесть приходов Московского патриархата на Житомирщине .

Оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры УПЦ МП в Донецкой области. Первые обстрелы Святогорской лавры оккупантами произошли еще в начале марта.

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