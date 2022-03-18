Большинство диверсантов являются гражданами Украины, но завербованы во время пребывания в России, - Монастырский

Об этом, как сообщает Укринформ, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Еспресо.TV.

"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже находившиеся здесь, кто в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ там был завербован и затем выполнял определенные задачи", - сказал министр.

Он посоветовал украинцам обращать внимание на внезапное возвращение определенных соседей, на атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием, лиц, не входящих в ряды территориальной обороны. По его словам, когда появляется незнакомое лицо, следует сообщать 102 или обращаться на горячую линию СБУ.

"Если подтверждается такое атипичное поведение личности, то тогда она отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины", - сказал Монастырский.

Он отметил, что особо следует обращать внимание на подозрительных лиц в районах возле аэропортов и военных объектов.

Напомним, сегодня, 18 марта, глава Киевщины заявил, что во всех районах области массово обезвреживают диверсантов.

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