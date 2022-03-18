Большинство диверсантов являются гражданами Украины, но завербованы во время пребывания в России, - Монастырский
Большинство уже задержанных диверсантов, работавших на врага, являются гражданами Украины
Об этом, как сообщает Укринформ, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Еспресо.TV.
"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже находившиеся здесь, кто в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ там был завербован и затем выполнял определенные задачи", - сказал министр.
Он посоветовал украинцам обращать внимание на внезапное возвращение определенных соседей, на атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием, лиц, не входящих в ряды территориальной обороны. По его словам, когда появляется незнакомое лицо, следует сообщать 102 или обращаться на горячую линию СБУ.
"Если подтверждается такое атипичное поведение личности, то тогда она отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины", - сказал Монастырский.
Он отметил, что особо следует обращать внимание на подозрительных лиц в районах возле аэропортов и военных объектов.
- Напомним, сегодня, 18 марта, глава Киевщины заявил, что во всех районах области массово обезвреживают диверсантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное