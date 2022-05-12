Большинство действий российских военных в Украине можно квалифицировать как военные преступления, - Верховный комиссар ООН по правам человека Бачелет
За последние недели в районе Киева была найдена тысяча тел, большинство преступлений россиян против мирного населения Украины могут считаться военными
Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Масштабы незаконных убийств, в том числе внесудебных расстрелов, в районах севернее Киева шокируют", - сказала она.
12 мая Совет по правам человека решит поручать ли следователям официальное расследование этих событий.
- Напомним, офис прокурора Международного уголовного суда присоединился к расследованиям преступлений России, которые ведет следственная группа Украины, Литвы и Польши.
- Офис генпрокурора Украины работает почти с 8 тыс. дел по военным преступлениям в Украине.
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