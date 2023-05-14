Большинство детей во время "эвакуации" в Запорожской области оккупанты вывозят в РФ, в частности в Ростов, - депутат облсовета
На оккупированной территории Запорожской области вывозят детей из Мелитополя, Токмака, Энергодара. Их отправляют в Кирилловку, Бердянск, Ростов, Крым
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.
Вывозят детей из Мелитополя, Токмака, Энергодара. Вывозят в Кирилловку, Бердянск, Ростов, Крым. Большую часть вывозят именно на территорию РФ, в Ростов и другие населенные пункты. Мне кажется, что у россиян есть какая-то болезненная история, связанная с темой детей. Очень тяжело оценить, почему это происходит", - отметил он.
По мнению Ашурбекова, панические эвакуационные настроения оккупанты сеют для того, чтобы заставить родителей почувствовать опасность и отправить своих детей в никуда.
"Мы каждый раз призываем, что следует очень осторожно относиться к так называемой российской эвакуации. Ключевая задача для людей – не поддаваться панике и не отдавать своих детей. Проблема в том, что значительная часть людей добровольно, под давлением настроений, что будет обострение боевых действий соглашается на эту "эвакуацию". Там есть все условия, чтобы создать панические настроения. Их не нужно поддерживать и уезжать. Принудительной, большой и постоянной "эвакуации" нет. Люди, в частности, сами поддаются этим настроениям и считают, что где-то в России им будет безопаснее. Мы понимаем, что это не так, – они постоянно будут в заложниках и каждую минуту они будут в группе риска, чтобы стать жертвой провокации РФ – будь то в Бердянске, в Крыму или в Ростове", - рассказал депутат облсовета.
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