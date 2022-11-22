Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Большинство деталей иранских дронов производят США и страны Европы, - The Wall Street Journal

Большинство деталей иранских дронов производят США и страны Европы, - The Wall Street Journal

22 ноября, 2022 вторник
15:25
война с Россией

По данным разведки, большинство деталей иранских дронов производится США и странами Европы, что вызывает беспокойство Запада и побуждает начать расследование

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники и официальные документы.

В сообщении говорится, что по оценкам украинской разведки, три четверти компонентов иранских беспилотников изготовлены в США. Отмечено, что такие выводы были сделаны после изучения уцелевших беспилотников "Mohajer-6".

Согласно отчету Украины, более 200 компонентов были идентифицированы, из них более сотни было изготовлено в США, а еще треть - в Японии.

В издании отметили, что официальные лица США не смогли дать ответ о происхождении этих элементов, или же не ответили на поставленный вопрос.

The Wall Street Journal сообщает, что основатель вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт заявил, что "приоритетом является понимание того, как посторонние детали попадают в иранские беспилотники".

  • В МИДе подтвердили, что украинские специалисты действительно встречались с иранскими коллегами и общались о дронах, которые страна предоставляет РФ и предупредили, что последствия сотрудничества с Россией будут несопоставимыми с возможной выгодой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Иран
США
Читайте также:
Дніпро-1
21 ноября, 2022 понедельник
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
сніг
21 ноября, 2022 понедельник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда циклон с дождем и снегом покинет Украину
російські окупанти
21 ноября, 2022 понедельник
Британская разведка указала на самый уязвимый участок обороны РФ на фронте
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.47
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 ноября
16:09
OPINION
Путин играет на наших слабостях
15:55
Месси прокомментировал сенсационное поражение Аргентины от Саудовской Аравии
15:27
Умер Герой Украины Юрий Шухевич – политзаключенный, сын командующего УПА
15:25
Зашифрованные сообщения, голосовой и видеочат: Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0
14:58
Оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр в Донецкой области, есть пострадавшие
14:57
НБУ ввел в обращение памятную монету в честь украинского философа Григория Сковороды
14:48
МВФ
В МВФ спрогнозировали для Украины тяжелую зиму и дальнейшую стабилизацию экономики в 2023 году
14:46
В Кремле отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре
14:42
В Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС, - Укрэнерго
14:28
На Херсонщине починили мост через реку Ингулец, соединяющий с Днепропетровщиной
14:27
санкции против РФ
Украина планирует ввести новый пакет санкций против 3 тысяч представителей российского военно-промышленного комплекса
14:23
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты матчей и расписание трансляций 22 ноября
14:16
В Херсоне задержали коллаборанта, который "выбивал голоса" за присоединение к России
14:07
Аргентина опозорилась в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022
14:03
OPINION
Это какой-то бред, что в центре Киева до сих пор сидят московские попы
14:00
Эксклюзив
Ежедневно враг несет значительные потери на восточном направлении фронта, - Череватый
13:52
В МИД Украины подтвердили встречу с иранцами по поводу дронов, которые покупает Россия
13:44
Эксклюзив
Обстрелы Херсона все больше напоминают удары по Николаеву, - пресс-офицер комендатуры обороны города Плетенчук
13:40
СБУ пришла с обысками в компанию VS Energy, принадлежавшую российским олигархам, - СМИ
13:36
Иран
В ответ на резолюцию МАГАТЭ Иран приступил к обогащению урана на очередном ядерном объекте.
13:34
Резников оценил остатки ракетного арсенала России. Инфографика
13:33
Энергетика и обеспечение войск оружием. Зеленский провел заседание ставки Главнокомандующего
13:24
Еврокомиссия выделяет Украине 2,5 млрд евро
13:14
Япония решила передать Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на $2,57 млн
13:13
Коллаборанты бегут с оккупированных территорий Запорожской области, - Федоров
13:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Обыски в Лавре - это закономерность
12:58
До полного освобождения Николаевщины осталось 3 населенных пункта, - Ким
12:55
Дело о "геноциде на Донбассе": позицию Украины в суде в Гааге поддерживают уже 24 страны
12:33
Украина поднимет плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" - Bloomberg
12:32
НАТО
Страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине
12:21
Эксклюзив
На фронте нет воды, связи, отопления, нужны генераторы, буржуйки, тёплая одежда и детали для авто, - военнослужащий ТрО
12:18
Ллойд Остин
Глава Пентагона и министр обороны Китая обсудили Тайвань и войну РФ против Украины
12:16
Порошенко в Вашингтоне объяснил, почему НАТО заинтересовано в Украине не меньше, чем Украина в НАТО
12:11
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за выходки Орбана с картой
12:05
OPINION
Виталий Шабунин
Как "слуги народа" ломают условия вступления в ЕС
11:59
Эксклюзив
Оккупанты массово берут жителей Мелитополя в плен и пытают электрическим током, - городской голова Федоров
11:58
Орбан появился на публике в шарфе, на котором часть Украины в составе Венгрии
11:55
Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Орехове: погиб соцработник, две женщины ранены
11:44
Представителей России решили не приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
11:44
Российские оккупанты начали использовать еще один вид ракет против Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV