Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники и официальные документы.

В сообщении говорится, что по оценкам украинской разведки, три четверти компонентов иранских беспилотников изготовлены в США. Отмечено, что такие выводы были сделаны после изучения уцелевших беспилотников "Mohajer-6".

Согласно отчету Украины, более 200 компонентов были идентифицированы, из них более сотни было изготовлено в США, а еще треть - в Японии.

В издании отметили, что официальные лица США не смогли дать ответ о происхождении этих элементов, или же не ответили на поставленный вопрос.

The Wall Street Journal сообщает, что основатель вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт заявил, что "приоритетом является понимание того, как посторонние детали попадают в иранские беспилотники".

В МИДе подтвердили, что украинские специалисты действительно встречались с иранскими коллегами и общались о дронах, которые страна предоставляет РФ и предупредили, что последствия сотрудничества с Россией будут несопоставимыми с возможной выгодой.

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