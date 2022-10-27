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Большинство членов Совбеза поддерживают расследование ООН по использованию РФ иранских дронов в Украине.

27 октября, 2022 четверг
05:14
война с Россией

Большинство членов Совета Безопасности поддерживают проведение расследования экспертами ООН использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

В Нью-Йорке этому вопросу было посвящено заседание Совбеза, созванное в среду по запросу России, сообщает Укринформ.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил: "Факты очевидны: Иран предоставил беспилотники России, использующей их в своей агрессивной войне и в неизбирательных бомбардировках гражданских объектов. Эти факты, которые могут быть признаны военными преступлениями, твердо задокументированы" .

Он подчеркнул, что поставки Ираном оружия запрещены резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года. Пункт 4 этого документа требует предварительного одобрения Совбезом таких поставок.

Франция требует, чтобы Иран немедленно прекратил любую поддержку агрессивной войны, развязанной Россией против Украины, подчеркнул де Ривьер. Он также призвал секретариат ООН провести соответствующее расследование, чтобы генсек включил полученные данные в отчет о выполнении резолюции 2231.

По словам постпреда, ранее на закрытой встрече членов Совбеза представитель РФ заявил, что Москва использует собственные беспилотники. "Поэтому трудно понять, почему Россия не хочет, чтобы мы вместе с экспертами осмотрели обломки (дронов – ред.)".

Именно Россия не уважает статью 100 Устава ООН и независимость Секретариата. "Более того, именно Россия прибегает к шантажу, угрожая разорвать отношения с ООН, если секретариат не будет подчиняться ее воле", - отметил дипломат.

По мнению заместителя постпреда Великобритании при ООН Джеймса Кариуки, вынося этот вопрос на рассмотрение Совбеза, РФ пытается отвлечь внимание от своих преступлений на территории Украины. "Россию и Иран, нарушившие резолюцию 2231, схватили с поличным, и теперь Москва придумывает аргументы, потому что не может объяснить своих деяний", - сказал он.

Среди членов Совета Безопасности идею проведения расследования под эгидой ООН поддержали также США, Албания, Ирландия, Норвегия, Гана, Мексика, ОАЭ, Кения (т.е. не менее 10 из 15 членов).

Отметим, 14 октября постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совета безопасности ООН, в котором изложил просьбу украинской стороны направить в нашу страну экспертов для инспекции использования дронов.

В письме Кислица отметил, что согласно обнародованной информации, "беспилотные летательные аппараты серии Mohajer и Shahed были переданы из Ирана в Россию" в конце августа, и "Украина оценивает, что это, вероятно, является частью планов Ирана по экспорту сотен БПЛА в Россию" .

По словам дипломата, обе модели беспилотников подпадают под запретное оружие, поскольку имеют дальность полета, равную или превышающую 300 километров. Кроме того, БПЛА серии Mohajer производятся компанией Qods Aviation, внесенной в черный список санкций ООН, ее активы подлежат заморозке всеми странами.

  • Напомним, Соединенные Штаты обвинили Россию в попытках запугивания ООН и избегания ответственности вместе с Ираном за нарушение резолюции 2231 Совбеза из-за применения иранских дронов для ударов по гражданским объектам в Украине.

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Иран
санкции против России
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