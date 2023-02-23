Большинство членов ООН готовы поддержать резолюцию по миру в Украине, - Reuters
Генассамблея ООН готова принять в четверг, 23 февраля, резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН
Об этом сообщает Reuters.
Украина и Россия в среду, 22 февраля, боролись за голоса стран Организации Объединенных Наций. Речь идет о голосовании в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, "войдет в историю".
"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира по миру в Украине", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.
Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.
Украина и ее сторонники надеются усилить дипломатическую изоляцию России, достигнув того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".
Они утверждают, что война – это случай непровоцированного незаконного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия пытается изобразить, что ведет войну с Вооружающим Украину Западом и вводит санкции против Москвы с момента вторжения.
"Мероприятие нагло проигнорировало наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе к нашим границам", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя.
Проект резолюции ООН, не имеющий обязательной силы, но имеющий политический вес, расширяет прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.
- Напомним, накануне глава МИД Украины представил в ООН проект резолюции о путях и принципах достижения мира в Украине – голосование за документ состоится уже сегодня, 23 февраля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.89
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное