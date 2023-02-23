Об этом сообщает Reuters.

Украина и Россия в среду, 22 февраля, боролись за голоса стран Организации Объединенных Наций. Речь идет о голосовании в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, "войдет в историю".

"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира по миру в Украине", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.

Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники надеются усилить дипломатическую изоляцию России, достигнув того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".

Они утверждают, что война – это случай непровоцированного незаконного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия пытается изобразить, что ведет войну с Вооружающим Украину Западом и вводит санкции против Москвы с момента вторжения.

"Мероприятие нагло проигнорировало наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе к нашим границам", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

Проект резолюции ООН, не имеющий обязательной силы, но имеющий политический вес, расширяет прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.