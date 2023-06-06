Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог и старший научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.

"Пашинян серьезно настроен изменить внешнеполитический вектор Армении. Это не значит, что это точно у него получится. Шаги в этом направлении он реализует уже несколько лет, сейчас он начал говорить об этом более открыто и действовать более активно. Это вызвано не только его позицией, но и ослаблением России, не действующей эффективно на Южном Кавказе", - сказал он.

Политолог добавил, что российская опция в регионе ослабла и, наоборот, Запад стал больше интересоваться им.

"Еще более важный фактор – это то, что Турция начала играть в собственную игру и это не часть западной игры, а несколько отдельное. Эрдоган пытается реализовать политику восстановления Османской империи и Южный Кавказ он видит сферой влияния. Пашинян очень привержен этому. Большинство жителей. Армении политику Пашиняна по поводу Карабаха, Азербайджана и Турции не одобряет. С другой стороны, уровень поддержки сотрудничества с Россией падает - сейчас большинство населения в отношении РФ относится скептически. Больше негативных, чем положительных оценок", - рассказал Микаелян.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении. С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил, что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .