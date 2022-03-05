Большинство американцев поддерживает нефтяное эмбарго России – соцопрос

Подавляющее двухпартийное большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российскую нефть и газ.

Таковы данные опроса проведенного Reuters/Ipsos в четверг и пятницу, сообщает "Еспресо.TV".

80% опрошенных американцев заявили, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российскую нефть. При этом около 62% респондентов заявили, что платить больше за топливо и газ из-за кризиса стоит, чтобы защитить другую демократическую страну.

В пятницу Белый дом заявил, что взвешивает возможность сократить американский импорт российской нефти. В Белом доме объяснили, что действуют осторожно, на фоне опасений скачком цен на бензин, который усилит высокую инфляцию.



Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США. Участие в опросе принял 831 респондент, погрешность составляет 4%.

Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти, ежедневно снабжая от 4 до 5 миллионов баррелей нефти, уступая только Саудовской Аравии.

Напомним, 3 марта группа американских сенаторов подготовила законопроект о запрете импорта российской нефти .

Также в Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.

Также президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций против РФ за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает". Также он заявил, что США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.

2 марта стало известно, что США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.

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