Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Новости Большинство американцев поддерживает нефтяное эмбарго России – соцопрос

Большинство американцев поддерживает нефтяное эмбарго России – соцопрос

5 мартa, 2022 суббота
04:33
Новости

Американцы готовы даже потерпеть рост цен на горючее

Подавляющее двухпартийное большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российскую нефть и газ.

Таковы данные опроса проведенного Reuters/Ipsos в четверг и пятницу, сообщает "Еспресо.TV".

80% опрошенных американцев заявили, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российскую нефть. При этом около 62% респондентов заявили, что платить больше за топливо и газ из-за кризиса стоит, чтобы защитить другую демократическую страну.

В пятницу Белый дом заявил, что взвешивает возможность сократить американский импорт российской нефти. В Белом доме объяснили, что действуют осторожно, на фоне опасений скачком цен на бензин, который усилит высокую инфляцию.

Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США. Участие в опросе принял 831 респондент, погрешность составляет 4%.

Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти, ежедневно снабжая от 4 до 5 миллионов баррелей нефти, уступая только Саудовской Аравии.

  • Напомним, 3 марта группа американских сенаторов подготовила законопроект о запрете импорта российской нефти .
  • Также в Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.
  • Также президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций против РФ за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает". Также он заявил, что США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.
  • 2 марта стало известно, что США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
3 мартa, 2022 четверг
Оккупанты взяли в плен украинского летчика и под угрозой расправы заставляют его высказываться в пользу российской пропаганды, - ВСУ
3 мартa, 2022 четверг
В сторону Первомайского, Николаевской области, выдвинулась техника РФ, людей просят уйти домой и убрать автомобили с дорог, - глава громады
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.23
    Покупка 29.23
    Продажа 29.46
  • EUR
    Покупка 32.96
    Продажа 32.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 мартa
08:29
Стало известно о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС после захвата оккупантами
08:04
Танковая колонна оккупантов расстреляла авто в Ворзеле: погибли женщина и девушка-подросток (фото)
04:15
НАТО
НАТО должно защитить Украину от российских авиаударов – соцопрос в США
03:46
Илон Маск
"Украина, держись стойко": Илон Маск призвал мир отказаться от российской нефти
03:02
Сегодня Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США
02:49
Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады собрался в турне по Европе. Будет говорить об Украине
02:31
Управление Запорожской АЭС контролирует Украина, а территорию – российские войска, - МВД Украины
02:15
Samsung
Samsung приостанавливает поставки в Россию всей продукции, - Bloomberg
01:59
Корабли ВМФ РФ разогнал шторм, а белорусов пытаются убедить идти в наступление, - сводки Генштаба ВСУ
01:43
В Италии у еще двух друзей Путина арестовали яхты, ориентировочной стоимостью 140 млн евро
01:21
За последние сутки уничтожены три вражеских самолета и три вертолета, - воздушные силы ВСУ
01:05
Агентство Bloomberg приостанавливает работу в России
00:42
В Харьковской области ВСУ удержали оборону и идут в наступление
00:41
Денис Шмигаль
РФ рассказывала нам, как через неделю будет сбрасывать силы НАТО в Ла-Манш, а их солдаты бросают технику и сдаются в плен, - Шмигаль
00:15
​​​Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Россию из организации
00:14
Херсон показал оккупанту, что такое гордость и уважение к государству, - Зеленский
2022, пятница
4 мартa
23:56
Белый дом
Белый дом просит у Конгресса еще $10 млрд для помощи Украине
23:53
Ядерный терроризм требует решительных действий. Мир должен не наблюдать, а помогать, - Зеленский
23:45
Герой Украины, четыре генерала и 76 награжденных. Президент наградил украинских воинов
23:45
НАТО заплатит за свою слабость, – Дмитрий Кулеба
23:43
С начала войны Россия ранила более 840 детей, - Данилов
23:32
Большое уважение всем бойцам ВСУ и волонтерам, - футболист Малиновский обратился к защитникам Украины
23:11
"НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов", – Зеленский
23:03
В случае гипотетической аварии на ЗАЭС радиоактивное облако пойдет на Россию, – специалисты. Карты
22:41
Transparency International Ukraine назвала 5 мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией
22:38
В Николаеве взорвут мосты при вхождении россиян в город, - мэр
22:22
Угроза АЭС является нарушением международного права - G7
22:20
Следом за Facebook в России заблокировали Twitter
22:16
Россия оккупировала город Тростянец Сумской области, - председатель ОВА
22:06
Россию исключили из Совета стран Балтийского моря
22:02
бокс
Боксерам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях
21:56
Эксклюзив
В Гостомеле около 40 жителей ЖК "Покровское" предположительно находятся в заложниках у оккупантов. Убит голова ОТГ
21:49
"Министерство фашизма РФ": Роскомнадзор требует сменить название Минобороны России в Apple Maps
21:46
"Если Украина падет, то падет вся Европа": Зеленский призвал европейцев выходить на улицы в поддержку Украины
21:40
Москва хочет национализировать иностранные самолеты российских авиакомпаний
21:30
Дмитрий Кулеба
В России не против встречи Лаврова и Кулебы в Турции
21:07
"Война Путина всегда была войной против собственного народа", - Ричард Бренсон
21:07
Черногория закрыла небо для российских самолетов
21:02
МАГАТЭ проведет проверку двух украинских АЭС
20:47
сепар
За день оккупанты убили семерых мирных жителей в Донецкой области, - председатель ОВА
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV