Об этом и не только мировые СМИ писали 13 марта:

The New York Times

Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину, и потребует ордера на арест нескольких человек, пишет издание со ссылкой на официальных лиц. Эти дела являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала конфликта, после месяцев работы специальных следственных групп. В них Россия будет обвинена в похищении украинских детей и умышленном нападении на гражданскую инфраструктуру.

Россия усиливает нападения на Авдеевку на востоке Украины. Российские войска усилили обстрелы города, поскольку Москва пытается осуществить более широкое наступление на хорошо защищенную линию фронта на Донбассе, отмечают в СМИ. Также россияне усилили обстрелы Купянска Харьковской области. Осенью прошлого года Украина восстановила контроль над городом, а Россия усилила свои атаки в начале февраля, но не смогла прорвать оборону Украины. Город продолжает подвергаться постоянным обстрелам.

Как отмечают журналисты, авторитарный лидер Беларуси, верного союзника Кремля, приветствовал так называемое обновление отношений с Ираном во время государственного визита в Тегеран. Александр Лукашенко сделал такой шаг на фоне того, что обе страны борются с санкциями Запада и усиленным контролем, связанным с войной России в Украине.

Медиа также упоминает о том, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины украинскому военному, который был расстрелян на жутком видео, появившемся на прошлой неделе.

Высокопоставленные российские чиновники встретились с представителями ООН в Женеве, чтобы обсудить продление соглашения, позволяющего грузовым судам перевозить украинское зерно в условиях российской блокады. NYT отмечает, что Черноморское зерновое соглашение было редким примером сотрудничества между странами, срок его действия истекает в субботу. Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, было продлено в ноябре, за три дня до предыдущего окончания срока действия.

Кроме того, предлагается статья под названием "Россия за пределами России" о том, как россияне обустраивают жизнь в эксклюзивных районах Дубая. Отмечается, что в роскошных торговых центрах крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов богатые россияне могут строить новую жизнь, не разрывая связи с родной страной. Больше об историях нескольких из них в репортаже американских журналистов.

The Washington Post

Путин планирует наказать своих критиков. Издание публикует мнение российского политика, писателя и историка Владимира Кара-Мурзы, который с апреля находится в московской тюрьме за выступления против войны в Украине. Практика репрессий против инакомыслия возрождается режимом российского президента. Кара-Мурза говорит, что большинство новых законов криминализировали публичную критику правительства и его действий, а политическая оппозиция официально приравнивается к госизмене.

После того, как Россия вторглась в Украину более года назад, десятки тысяч украинских солдат были убиты или ранены, а мирные жители подверглись почти постоянной бомбардировке ракетами и беспилотниками. Но ученые говорят, что война также нанесла вред природной среде страны — загрязнила ее реки и озера, загрязнила ее почву, выпотрошила ее леса — обстоятельство, которое, по мнению экспертов, может привести к долгому времени роста случаев рака и других болезней среди гражданского населения.

Издание ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что украинские войска продолжают наносить значительные потери российским боевикам в осажденном прифронтовом городе Бахмуте, где поддерживаемые Кремлем наемники признают, что борьба становится все труднее, поскольку они приближаются к центру города под артиллерий.

В то же время глава российской группы наемников Вагнера Евгений Пригожин назвал ситуацию в Бахмуте "очень сложной". Практически все пути из Бахмута перерезаны русскими войсками и ожесточенными боями. Также медиа на ISW пишет, что российское военное руководство могло позволить группе Вагнера нести основное бремя потерь в битве за восточный украинский город, чтобы ослабить политическое влияние Пригожина в России.

Politico

Украинцы хотели бы переименовать Россию – этой идеей заинтересовался президент Владимир Зеленский. Была распространена петиция, призывающая украинское правительство официально изменить название России на "Московия" – термин, возникший в 13 веке и касавшийся обширных территорий современной северо-западной России. Издание отмечает, что этот шаг является частью попыток Украины приуменьшить то, что россияне утверждают как историю своего исторического происхождения. Высокопоставленные российские чиновники уже подвергли критике план и раскритиковали его как провокацию.

Журналисты говорят, что поскольку война России в Украине сильно тяготит вооружение ЕС, в Брюсселе ведутся споры о том, как лучше перезарядиться. Последняя стычка сосредоточена вокруг фонда закупок, предназначенного для увеличения производства оружия в Европе. Фактически Европейский парламент разделился относительно того, следует ли ограничить доступ к полумиллиарду евро на производство оружия ЕС. А Франция, возглавляющая группу в парламенте, проталкивает протекционизм в плане обороны Украины.

После награждения "Оскаром" издание пишет, что премию за пренебрежение получает Украина. Украинцы глубоко разочарованы лицемерием Академии, ведь второй раз за два года организаторы не позволили президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии перед голливудскими лидерами и миллионами телезрителей. Тогда как китайскому актеру Донни Ену, связанному с Коммунистической партией КНР, доверили вручить награду, несмотря на негативную реакцию общественности. Но самым плохим был "Навальный", отмечает медиа, – фильм об отравлении и заключении российского оппозиционера Алексея Навального, получившего "Оскар" за лучший документальный фильм в отличие от украинской ко-продукции "Дом из щепок", рассказывающей о разрушенном российскими войсками детском доме.

The Guardian

Потери украинцев и россиян растут, поскольку ведутся жестокие бои за центр Бахмута на востоке Украины. Издание цитирует украинского генерала, который говорит, что использует возможность уничтожить как можно больше российских войск и истощить их резервы.

"Надеюсь, я никого не убил", говорит украинский автор-пацифист Влад Белявский, воюющий на передовой. Британское медиа предлагает историю парня, ранее мечтавшего, чтобы его новая книга по психологии помогла прекратить войны. Сейчас он провел год в форме, пытаясь ловить диверсантов и отбивать русские кибератаки.

Президент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию на следующей неделе, тогда как Москва и Киев сообщили об интенсивных боях за восточный город Бахмут. Также сообщается, что лидер Китая планирует впервые с начала войны поговорить с Владимиром Зеленским.

Россия заявляет, что может согласиться продлить Черноморское зерновое соглашение на более короткий срок. Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва не возражает против продления соглашения, позволяющего безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины, но всего на 60 дней, то есть на половину срока предыдущего продления.

Россия и Китай угрожают создать глобальную "опасность и беспорядок". Великобритания назвала Китай "вызовом, определяющим эпоху" для мирового порядка, в обновленном документе о своей внешней политике, опубликованном в понедельник, в котором отмечено, что безопасность Великобритании зависит от исхода войны в Украине. Как отмечается, в обновленном плане безопасности и международной политики Британии правительство предупредило об углублении партнерства Китая с Россией и росте сотрудничества Москвы с Ираном после вторжения в Украину.

CNN

Соединенное Королевство Великобритании увеличит расходы на оборону на 6 миллиардов долларов, чтобы "укрепиться" против растущих угроз со стороны России и Китая, объявил премьер-министр страны Риши Сунак в преддверии долгожданных переговоров с партнерами AUKUS, Соединенными Штатами и Австралией. Отмечается, что он пообещал использовать дополнительные расходы, распределенные на два года, для пополнения запасов боеприпасов, модернизации программы атомных подлодок Великобритании и финансирования "следующего этапа" AUKUS, договора безопасности, заключенного между тремя нациями в 2021 году.

После переговоров в Женеве Россия и ООН договорились о продлении действующего до 18 марта зернового соглашения с Украиной на 60 дней. Издание пишет об этом со ссылкой на российское информагентство.

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россия и Китай "четко" сблизились в пропаганде и дезинформации о войне в Украине, а Соединенные Штаты и Запад не инвестировали достаточно в течение многих лет в противодействие такой дезинформации.

Речь идет также о том, что бюджетный запрос Пентагона на 842 миллиарда долларов на 2024 год не включает в себя дополнительное финансирование Украины в ее войне против России из-за непредсказуемости долгосрочности конфликта, сообщили официальные лица во время брифинга о деталях запроса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели России в Украине могут быть достигнуты только военным путем. Такую позицию Кремль придерживается некоторое время. В конце февраля Китай опубликовал мирный план для Украины, но Песков сказал, что перспектив мира нет.

Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров снова повторил, что чеченские бойцы в Украине помогут Москве "бороться до победного конца". Во время визита в Кремль Кадыров доложил Путину, что "у нас в республике (Чечне) все очень хорошо благодаря вам".

В Кремле заявили, что в фильме "Навальный", получившем "Оскар" за лучший документальный фильм, есть "элемент политизации". "Хотя я не смотрел, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд также иногда не отказывается от темы политизации в своем творчестве", - сказал спикер Путина Дмитрий Песков.

Европейские страны увеличили импорт оружия на 47% в период с 2013–2017 по 2018–2022 годы, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). По всему миру объем международной торговли оружием упал на 5,1%. По данным SIPRI, Украина стала третьим по величине импортером оружия, на нее приходится 2% мирового импорта оружия за последние пять лет.

BBC

Украина и Россия сообщили о значительных потерях во время битвы за Бахмут. Москва в течение месяцев пыталась захватить этот восточный украинский город в жестокой войне на истощение. Аналитики говорят, что Бахмут имеет небольшую стратегическую ценность, но стал центром для российских командующих, пытавшихся донести какие-либо положительные новости Кремлю.

Также издание пишет о жизни в разрушенном Мариуполе под российской оккупацией. Журналист отмечает, что найти людей из Мариуполя, желающих поговорить, никогда не было легко. После 10 месяцев оккупации РФ страх и недоверие – два самых частых ответа, с которыми журналист сталкивался, когда искал кого-то, кто мог бы рассказать, как на самом деле обстоят дела в Мариуполе на юго-востоке Украины.

Gazeta Wyborcza

Рассказывается об организации поляками колонны пикапов для украинских военных. Депутат Европарламента от Гражданской коалиции из Быдгоща Радослав Сикорский был соорганизатором колонны внедорожников для воюющих украинцев и принял в ней участие, дойдя до Херсона. В своих кратких отчетах с конвоем Сикорский показал, что он прибыл, выйдя на околицы Днепра, на другом берегу которого стояли русские войска.

Также издание пишет, как Украина платит высокую цену за сопротивление России. В пятницу, 10 марта, украинцы простились с 27-летним Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, псевдоним "Да Винчи".