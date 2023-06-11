Большие ГЭС необходимы для тепловой электроэнергии и металлургии. Это устаревшая экономика, – эколог Гаврилюк
В Украине была устаревшая экономика – она определяла необходимость огромных ГЭС для электричества и водохранилищ для воды. Если использовать шанс на инвестиции – могут быть плюсы и для экономики
Об этом в эфире Эспрессо рассказал глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк.
"На что тратится больше воды из Днепра - на производство электроэнергии, в частности тепловой и на металлургию. Госводагентство время от времени публикует рейтинг городов водопотребления - Киев и Мариуполь соревновались постоянно за первое место. Это устаревшая экономика, от которой мы не могли оторваться - она определяла необходимость огромных ГЭС для электричества и водохранилищ для воды Если Украина сейчас использует свой шанс на инвестиции и мы сможем отстроить новое и лучшее, инновационное и конкурентное, чтобы наша продукция не нуждалась в льготах, но и так была конкурентной по качеству, по экологическим параметрам на мировом рынке. Это шанс для Украины не только стать экологически дружественной страной, но и стать экономически конкурентной страной", - считает он.
Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, полностью разрушены. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
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