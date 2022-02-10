Большие десантные корабли России прибыли в оккупированный Севастополь

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.



"Отряд крупных десантных кораблей (ВДК) Военно-морского Флота России в составе ИДК "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" завершил межфлотский переход вокруг Европы. Сейчас корабли заходят в Севастополь", - говорится в сообщении.



Экипажи кораблей проведут послепоходный осмотр. пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия, а также будут иметь возможность для отдыха.



В Южном военном округе заявили, что в ближайшее время суда продолжат выполнять задачи согласно плану боевой подготовки ВМФ.



Ранее Минобороны России заявлялось, что ВДК Балтийского и Северного флотов "совершают плановый переход из Средиземного к Черному морю, где примут участие в военно-морских учениях".



Маневры ВМФ начались 20 января. В них было задействовано более 140 судов и 10 тыс. военных. Обучение проходило под руководством главного комитета ВМФ РФ Николая Евменова в акваториях морей, прилегающих к морям и в оперативно важных районах Мирового океана.

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