Большие десантные корабли России прибыли в оккупированный Севастополь
Шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов завершили переход в оккупированный Севастополь
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Отряд крупных десантных кораблей (ВДК) Военно-морского Флота России в составе ИДК "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" завершил межфлотский переход вокруг Европы. Сейчас корабли заходят в Севастополь", - говорится в сообщении.
Экипажи кораблей проведут послепоходный осмотр. пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия, а также будут иметь возможность для отдыха.
В Южном военном округе заявили, что в ближайшее время суда продолжат выполнять задачи согласно плану боевой подготовки ВМФ.
Ранее Минобороны России заявлялось, что ВДК Балтийского и Северного флотов "совершают плановый переход из Средиземного к Черному морю, где примут участие в военно-морских учениях".
Маневры ВМФ начались 20 января. В них было задействовано более 140 судов и 10 тыс. военных. Обучение проходило под руководством главного комитета ВМФ РФ Николая Евменова в акваториях морей, прилегающих к морям и в оперативно важных районах Мирового океана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.04
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное