"Еспресо" пообщалось с танкистами Вооруженных сил Украины о западных танках, которые передают Украине.

Уже в конце марта западные танки Leopard и британские Challenger будут у украинских воинов. Как рассказал в комментарии Еспресо командир танкового взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Вадим Устименко, сейчас танкисты работают с советским вооружением. Эти танки легче, маневреннее, но имеют значительно меньшую защищенность и шансы выживания экипажа значительно ниже.

"Чтобы вы понимали абсурдность техники. У командира установлен пулемет, но чтобы стрелять из него он должен вылезать из танка, - говорит Вадим Устименко. - Вылезать из защищенной машины наружу и стрелять. У меня были случаи, когда то крышка пулемета спасала меня от осколка или от пули, то ящик с патронами. И обзор у этого танка очень плохой. По ходовой части хороший танк, но, что касается башни – это обычный танк, ставящий в приоритет не выживание экипажа, а просто нанесение огневого поражения".

По словам Вадима, современное вооружение будет сложнее для наших военных. Танки бронированые, а соответственно гораздо тяжелее. Но имеют гораздо большую защищенность и лучшее огневое поражение.

"У советских танков три человека экипажа и есть автомат зарядки, что проще, - добавляет Вадим Устименко. - Потому что работает автоматика. Но когда есть попадание в танк, даже где-то сбоку, тогда возникает возгорание снарядов боевого комплекта, который расположен по всему танку. Он загорается как спичка, в то время как западная школа выделила четвертого человека – заряжающего, у него боекомплект в защищенном месте и изолирован от башни, эти танки имеют большую приоритетность в выживании экипажа. Т-90 – это старый Т-72, который среди советских танков очень плох, это максимально легкий танк и простой, потому что у россиян такой подход к войне, чем больше танков, тем более массированное наступление. Западная школа танкостроения совсем другой подход использует. Их школы развиваются, электроника улучшается, модернизируется, совершенствуется, а также разрабатываются новые пушки, новые снаряды и эти танки способны уничтожать любой советский танк одним выстрелом"

Превосходство западных танков подтверждают танкисты на передовой. Танкист одной из бригад Вооруженных Сил Украины Олег тоже говорит о безопасности. А это психологически мотивирует воинов.

"Это большой психологический фактор, - говорит Олег. - Потому что мы все люди, но когда экипаж подготовлен на западном образце и будет знать, что у него 98% выживания в бою, даже в ближнем бою - это много. Дальше пойдем. Нас прежде всего защита интересует. Когда ты работаешь под огнем и имеешь время на труд, а не бежишь, когда тебя начинают накрывать. А эти машины дают активную и пассивную защиту.

Напомним, США предоставляют Украине 31 танк Abrams, – Байден

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готова участвовать в поставках танков для Украины.

Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, взятых у Германии в аренду, и передать их Украине в пределах танковой коалиции.

Французские чиновники рассматривают возможность передачи собственных боевых танков Leclerc для нужд Украины, в частности, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для поставок Leopard 2.

24 января в издании The Wall Street Journal обнародована новость о том, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.

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