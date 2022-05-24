Больше всех государств мира. Эстония предоставила Украине помощь, объемом 1/3 военного бюджета, - Подоляк
Можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а быть второй по размеру, но не иметь его совсем
Об этом сообщил в твиттер советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
"Вместо тысячи обещаний: за 3 месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета – больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем . Победа украинцев будет победой и эстонского народа", - отметил политик.
- Как отмечал ранее Центр оборонных инвестиций, Эстония направила Украине военную помощь на сумму €230 млн.
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