Больше всего - за "коммуналку": количество должников в Украине с начала года выросло на 15%, - Опендатабот
Количество должников в Украине с начала года выросло на 15% - до более 5,1 млн человек
Об этом говорится в сообщении Опендатабот.
Согласно сообщению, в Украине за полгода появилось более 700 тыс. новых долгов в Едином реестре должников Украины. Таким образом, суммарное количество должников с начала года увеличилась на 15% и составляет более 5,1 млн человек.
Отмечается, что быстрее за полгода выросло количество задолженностей по оплате коммунальных услуг - на 21,2%, оплате кредитов - на 20,4%, долгов по делам об административных правонарушениях - на 19,6%.
По количественному показателю крупнейшей есть категория взысканий в пользу государства - 25,8% общих долгов, забогованисть перед банками, компаниями и организациями - 24,6% долгов, штрафы за нарушение правил дорожного движения составляют 21,2% от общего количества.
В сообщении отмечается, что попадание в реестр накладывает на должника ряд ограничений, как запрет на выезд из страны, блокирование денег на счетах банков и запрет открывать новые счета, запрет на продажу и покупку авто и недвижимости и взыскания задолженности с официальных доходов.
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