Больше всего за 5 лет: в мире в прошлом году казнили почти 900 человек, - Amnesty International

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

В 2022 году казнили на 53% людей больше, чем в 2021 году. 90% всех казней в прошлом году исполнили в Иране, Саудовской Аравии и Египте.

Отчет не включает смертную казнь в Китае. Пекин засекречивает данные о смертных приговорах в стране.

Также правозащитники подтвердили, что людей казнят в Северной Корее, Вьетнаме, Сирии и Афганистане. Однако не удалось установить количество убитых людей.

В Иране в 2022 году казнили 576 человек - 279 человек, осужденных за убийства, 255 - за преступления, связанные с наркотиками, 21 - за изнасилование и 18 - за вражду против Бога.

В Саудовской Аравии количество казней возросло втрое с 2021 года - с 65 до 196 в 2022-м. Это самое большое количество казненных людей в стране за 30 лет.

В Египте в прошлом году убили 24 человека, что на 71% меньше, чем в 2021-м, когда казнили 83 человека. Кроме того, в Ираке зафиксировали 11 казней, в Кувейте – 7, на Палестинских территориях – 5, в Йемене – 4. Также одну казнь исполнили в Беларуси – это единственная страна региона, где до сих пор есть смертная казнь.

В США в 2022 году казнили 18 человек. В Сингапуре - 11 человек.