Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Терять тяжело. Особенно тяжело терять своих, тех, за кого боролся и вместе с кем боролся за Украину. Погиб Гена, Геннадий Афанасьев. Я пересматриваю общие фото, и кажется, прошел лишь миг с тех пор, когда я мог пожать руку ему, только освобожденном из российских застенков. Это ощущение не передать словами", - написал Петр Порошенко.

"Геннадий имел тяжелую судьбу - пережил заключение, пленение, пытки. И не сломался, больше всего верил, что его родной Крым снова станет украинским. Боролся за это на международных площадках. А когда бешеный лидер россиян начал полномасштабное вторжение, взял в руки оружие, вступив добровольцем в ТРО. Героически защищал Киевский аэропорт. Далее в составе 130 батальона ТРО 241 бригады участвовал в боях на Харьковщине и Донетчине", - написал пятый президент.

"Погиб в бою под Белогоровкой на Луганщине. У Гены остались маленькая дочь и жена. Трудно подобрать правильные слова. Мои соболезнования родным", - написал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб пленник Кремля крымский активист Геннадий Афанасьев, защищавший Украину с оружием.

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