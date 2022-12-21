Больше всего верил в украинский Крым: Порошенко выразил соболезнования семье Геннадия Афанасьева, погибшего в бою на Луганщине
Петр Порошенко выразил соболезнования родным бывшего политзаключенного России Геннадия Афанасьева, погибшего на восточном фронте
Об этом Порошенко написал в Facebook.
"Терять тяжело. Особенно тяжело терять своих, тех, за кого боролся и вместе с кем боролся за Украину. Погиб Гена, Геннадий Афанасьев. Я пересматриваю общие фото, и кажется, прошел лишь миг с тех пор, когда я мог пожать руку ему, только освобожденном из российских застенков. Это ощущение не передать словами", - написал Петр Порошенко.
"Геннадий имел тяжелую судьбу - пережил заключение, пленение, пытки. И не сломался, больше всего верил, что его родной Крым снова станет украинским. Боролся за это на международных площадках. А когда бешеный лидер россиян начал полномасштабное вторжение, взял в руки оружие, вступив добровольцем в ТРО. Героически защищал Киевский аэропорт. Далее в составе 130 батальона ТРО 241 бригады участвовал в боях на Харьковщине и Донетчине", - написал пятый президент.
"Погиб в бою под Белогоровкой на Луганщине. У Гены остались маленькая дочь и жена. Трудно подобрать правильные слова. Мои соболезнования родным", - написал Петр Порошенко.
- Ранее сообщалось, что на фронте погиб пленник Кремля крымский активист Геннадий Афанасьев, защищавший Украину с оружием.
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