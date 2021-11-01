Больше всего вакцинированных – в Киеве, а меньше всего – на Волыни и Закарпатье

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 1 ноября.



"Сейчас в Украине уже 17 миллионов 700 тысяч прививок. 10 миллионов 240 тысяч получили хотя бы одну прививку", - заявил министр.



Полностью от COVID-19 вакцинировалось около 7,5 миллионов человек.

Привитых по меньшей мере одной дозой больше всего в Киеве - более 50%, на Полтавщине - 40,1%, Киевщине - 39,9%.



Виктор Ляшко заявил, что уровень госпитализаций в Украине в течение шести дней подряд находится на плато после более чем трехмесячного роста.



По словам Виктора Ляшко, вакцинация помогла спасти 1238 человек за последнюю неделю.



Министр здравоохранения отметил, что на селекторном совещании поднимут вопросы очередей возле пунктов вакцинации.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировалось 177 тысяч человек.