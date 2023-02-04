Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе ближе к концу января этого года, по данным ООН, превысило 4,95 млн, вплотную приблизившись к отметке 5 млн. Однако затем были обновлены данные по Германии за два месяца, которые зафиксировали снижение украинцев в стране с таким статусом сразу более чем на 140 тыс. – до 881,4 тыс.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты по-прежнему в Польше – 1 млн 563,39 тыс., за два месяца их количество выросло на 55,5 тыс. В Германии за два месяца зафиксировали снижение украинцев в стране более чем на 140 тыс. – до 881,4 тыс.

На третьем месте приема украинцев Чехия, где их количество зарегистрированных для временной защиты выросло с конца ноября на 22,7 тыс. – до 485,1 тыс. Италия по-прежнему на четвертом месте – 169,31 тыс. (прирост на 5 ,1 тыс.), а замыкает пятерку Испания – 161,01 тыс. (рост на 6,5 тыс.).

Следом идут Великобритания – 158,8 тыс. (рост на 12,6 тыс.) и Болгария с показателем 151,71 тыс. (рост на 5,7 тыс.).

Более 100 тыс. зарегистрировавшихся для временной защиты украинцев еще в трех странах – Франции, Румынии и Словакии: соответственно 118,99 тыс. (данные на 21 октября), 110,9 тыс. (рост на 33 тыс.) и 107 , 00 тыс. (рост на 5,8 тыс.).

От 50 тыс. до 100 тыс. беженцев из Украины со статусом временной защиты также в Австрии – 92,44 тыс. (рост на 5,5 тыс.), Нидерландах – 85,21 тыс. (рост на 6 тыс.), Швейцарии – 78,89 тыс. (рост на 9,3 тыс.), Литве – 73,61 тыс. (рост на 3 тыс.)

Среди них также Ирландия – 72,58 тыс. (рост на 8,3 тыс.), Бельгия – 64,41 тыс. (рост на 4,9 тыс.), Португалия – 57,11 тыс. (рост на 4, 2 тыс.) и Швеция – 51,23 тыс. (рост на 2,8 тыс.).

Вслед с показателями от 25 тыс. до 50 тыс. идут Финляндия – 49,29 тыс. (рост на 5,5 тыс.), Латвия – 45,3 тыс. (рост на 2,5 тыс.), Эстония – 42, 83 тыс. (рост на 4,1 тыс.), Норвегия – 38,58 тыс. (рост на 6,5 тыс.), Дания – 37,69 тыс. (рост на 2,7 тыс.) и Венгрия – 33 ,63 тыс. (рост на 1,3 тыс.).

От 10 до 25 тыс. беженцев из Украины со статусом временной защиты в Греции – 20,96 тыс. (рост на 1 тыс.), на Кипре – 20,6 тыс. (рост на 2,3 тыс.) и в Хорватии – 20,49 тыс. (рост на 1,4 тыс.).