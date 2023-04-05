Об этом " Детектору медиа " рассказал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

По его словам, окончательный отчет будет обнародован до конца апреля, но уже сейчас известно, что лидером по жалобам на нарушение языкового законодательства является столица (332), на втором месте – Одесчина (116), на третьем – Харьковщина (70).

"318 касались отсутствия украинской версии сайтов и интернет-магазинов, 152 обращения - о нарушениях во время обслуживания граждан, 75 - жалобы на наружную рекламу", - перечислил Креминь.

"В сфере образования и науки - 106 обращений, в сфере культуры - 22, в медийном пространстве - 44", - добавил он.

В то же время языковой омбудсмен заверил, что сейчас в Украине нет чиновников, не говорящих на государственном языке в публичном пространстве.