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Больше всего страдает от войны малый бизнес

Богдан Данилишин
26 мая, 2023 пятница
14:04
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Согласно результатам последнего ежемесячного опроса, проводимого Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), в апреле предприятия (промышленность, розничная торговля и агро) ускорили восстановление. Наивысшей (58%) за последний год была доля предприятий, работающих почти на полную и полную мощность. В то же время финансово-экономические показатели малого бизнеса были хуже, чем ситуация на крупных предприятиях. Это подтверждается результатами ежеквартального опроса Европейской Бизнес-Ассоциации среди представителей малого и среднего бизнеса. Согласно им, малый и средний бизнес все больше испытывает негативное влияние экономических последствий российской агрессии. За последние полгода в МСБ существенно выросли потери, вызванные войной. Никакого ущерба пока не понесли только 6% предпринимателей, хотя еще в октябре без потерь работали 10%. Для 57% опрошенных ЕБА предпринимателей наиболее актуальными проблемами было снижение покупательной способности населения, для 31% – нехватка финансирования и доступа к кредитованию, для 29% – налоговое давление. Опрос ИЭД также указывает на то, что неопределенность в 6- и 3-месячной перспективе экспорта и занятости возросла, а ожидания и планы на следующие 2 года остаются достаточно осторожными.

Наивысшей (58%) за последний год была доля предприятий, работающих почти на полную и полную мощность. В то же время финансово-экономические показатели малого бизнеса были хуже, чем ситуация на крупных предприятиях

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Подписание в Рейкьявике политической декларации о создании Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, создает основы для обеспечения механизма возмещения нанесенного Россией ущерба. И хотя международное сообщество еще должно согласовать конкретные механизмы компенсации и источники наполнения, обеспечение таких компенсаций станет элементом восстановления и поддержит экономический рост Украины в среднесрочной перспективе.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 23.05.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 3,2 млрд. гривен на сроки от 9 мес. до 3 лет по ставкам от 18,5% до 19,75%, а также 208,3 млн. долларов США на 9 мес (по ставке 4,8%). Наибольший объем гривневых заимствований был привлечен на средства ОВГЗ с погашением в октябре 2024 г. (1,6 млрд грн) и в феврале 2026 г. (1,1 млрд грн), последние из которых с 11 июня были включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ, которые банкам разрешено учесть в покрытии обязательных резервов. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,44%.

Справка: список бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 11 июня 2023 года он будет включать семь выпусков ценных бумаг, шесть из которых были определены в январе — марте 2023 года. .

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Важным направлением обеспечения устойчивости государственных финансов остается привлечение международной финансовой помощи. Так, 19 мая Правительство одобрило привлечение гранта на бюджетную поддержку Украины от МБРР и МАР в размере 1,27 млрд долларов США из Целевого фонда многих доноров (1,25 млрд долларов США от Соединенных Штатов и 15 млн долларов США от Финляндии), а также ссуды от МБРР в размере 500 млн долларов США как пятого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Общий объем привлеченных средств по этому проекту с июня 2022 года составляет 16,5 млрд. долларов США и 1,4 млрд. евро. Денежные средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов, в том числе ГСЧС, бюджетных учреждений образовательной и медицинской сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Кроме того, 23 мая Украина получила четвертый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 7,5 млрд. евро льготных средств от ЕС. Общий объем финансирования по указанной программе составляет 18 млрд евро.

Украина получила четвертый транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 7,5 млрд. евро льготных средств от ЕС. Общий объем финансирования по указанной программе составляет 18 млрд евро

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка до 380 млн. долларов США (по сравнению с 536 млн. долларов неделей ранее).

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-апреле 2023 года чистая прибыль банковской системы составила 44 млрд гривен (+9,9 млрд грн в апреле), что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Чистые процентные доходы банков за 4 месяца 2023 года составили 61,4 млрд гривен (+41% YOY), чистые комиссионные доходы – 17 млрд гривен (+29% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (свыше 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (3,4 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-апрель 2023 г. составила 5,5%, капитала – 55,7%.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, по результатам апреля составлявшие 20,95% для регулятивного и 13,4% – для основного капитала банков. Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам апреля составили 20,95% для регулятивного и 13,4% – для основного капитала банков

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) превышает 630 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности по-прежнему выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшают объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (остаток задолженности платежеспособных банков уменьшился на 3,7 млрд грн за неделю до 8,5 млрд грн) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20% ).

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Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 360 льготных кредитов на общую сумму 1,5 млрд. грн., из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 27 тысяч на общую сумму 109 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, в апреле 2023 года по государственным гарантиям на портфельной основе банками выдано 926 кредитов на сумму более 3,8 млрд. гривен. По данным Министерства финансов, с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года в поддержку микро-, малого и среднего бизнеса в Украине выдано 22 587 кредитов на общую сумму 73,81 млрд гривен. По состоянию на 1 мая 2023 29 банков-кредиторов обслуживают 16 674 кредита на сумму 52,17 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, что частично обеспечено государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,57 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (36,32 млрд. гривен).

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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