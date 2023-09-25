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"Больше всего побуждает Путина к эскалации в войне": дипломат Чалый о медленных поставках оружия Украине

25 сентября, 2023 понедельник
21:03
Война с Россией

Дипломат Валерий Чалый считает, что задержки поставок военной помощи Украине лишь усиливают риск эскалации войны с Россией

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Именно из-за политических вопросов есть промедление с предоставлением Украине самолетов и ракет. Мы сейчас говорим, что США передадут Украине дальнобойные ракеты. На самом деле это не так. Сейчас Россия применяет против нас ракеты дальностью более 2000 км, а у нас даже на 300 км нет". Мы не можем сбалансировать с противником наши возможности. Да, действительно, мы получаем помощь и за это искренне благодарны. Однако союзники медлят с такой помощью", - пояснил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что растягивание военной помощи Украины только на руку России

"Подход управляемой эскалации, который взяли США, был полезен определенный период, но не сейчас. Сегодня должна быть концентрация всех возможных решений и если нам постоянно обещают и задерживают помощь, то мы ведь не можем нормально планировать военные операции. Нам почему-то не удается их убедить, что не нужно растягивать поставки оружия Украине. Ведь, на мой взгляд, только задержки в поставках вооружения Украине повысят эскалацию этой войны. Путину это только на руку. Чем дольше мы будем получать оружие, тем больше у него будет времени для того, чтобы подтянуть и накопить резервы", - добавил он.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило, что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо отметил, что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал, что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

Украина
Россия
російська армія
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США
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оружие для Украины
Контрнаступление ЗСУ
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