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Больше всего от гибели Пригожина выиграл Лукашенко, – белорусский военный эксперт Алесин

27 августа, 2023 воскресенье
19:39
Война с Россией

Белорусский военный эксперт Александр Алесин считает, что после смерти Пригожина Лукашенко получил полное право контролировать вагнеровцев на его территории

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Несмотря на якобы ссору между Пригожиным и Путиным, ЧВК Вагнера нужна Кремлю для обеспечения интересов РФ там, где открыто Россия не хочет действовать. Грубо говоря, ЧВК Вагнера нужна Путину для выполнения грязной работы. То есть для уничтожения отдельных элементов, племенных вооруженных формирований и обеспечение российского бизнеса в области добычи угля, нефти, золота и других ценных металлов", – пояснил Алесин.

Эксперт подчеркнул, что Кремль и дальше будет использовать ЧВК Вагнера в собственных интересах.

"Для функционирования ЧВК Вагнера ничего не изменится. Эта группа боевиков нужна Путину. Просто ее возглавит кто-то поосторожнее. Однако этот человек и дальше будет работать на Кремль. Что касается Лукашенко, то его можно смело назвать сейчас отцом ЧВК Вагнера. Ведь юридически ЧВК нигде не существует. Только на территории Беларуси. И именно Лукашенко выиграл больше всего от гибели Пригожина. Поэтому теперь он на правах хозяина для вагнеровцев", - добавил он.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин.

Есть несколько версий об авиакатастрофе:

1) самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса С-300;

2) сбили из ПВО;

3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Беларуски Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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