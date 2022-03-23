Больше всего оккупантов страдает город Изюм, - депутат о ситуации в Харьковской области
Политолог, депутат Харьковского областного совета Галина Куц рассказала, что больше всего от оккупантов в Харьковской области страдает город Изюм, а районы Харькова - Северная Салтовка и Пятихатки находятся под постоянными обстрелами
Депутат сделала это в эфире Еспресо.TV.
“Харьков стоит и оказывает активное и успешное сопротивление российской агрессии. В области проблемы: больше всего страдает городок Изюм – ворота на Донбасс. Враг сосредоточился там и постоянно бомбит город. Но наши мощные Вооруженные силы тоже сопротивляются россиянам”, - отметила Куц.
Политологи добавила, что российскими войсками оккупированы многие населенные пункты Харьковщины, в частности город Волчанск, который находится в 4-5 км от границы с Россией.
“Городок Волчанск – это был первый сигнал, что начнется полномасштабная война, на который мы не среагировали. Еще в декабре 2021 года горожане сигнализировали о проблемах с газом. А это единственный у нас город, до сих пор присоединенный к газотранспортной системе РФ. Тогда у них снижалось давление газа и мы понимали – что-то начинается”, - подчеркнула Галина Куц.
Политика не добавила, что российские оккупанты постоянно, регулярно обстреливают Харьков. Больше страдают городские районы Северная Салтовка и Пятихатки.
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