Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Больше всего Никополь страдает от психологического кризиса, а не от гуманитарного, - глава райсовета
Эксклюзив

Больше всего Никополь страдает от психологического кризиса, а не от гуманитарного, - глава райсовета

27 декабря, 2022 вторник
16:41
война с Россией

Главное давление, которое испытывают жители Никопольского района Днепропетровской области – постоянная тревога, когда у людей есть секунды, чтобы укрыться от обстрелов

Об этом в эфире Эспрессо сказал и.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков.

Больше всего Никополь страдает даже не от гуманитарного, а от психологического кризиса. Никополь и район - это место постоянной тревоги и все уже прекрасно понимают, научились считать до пятнадцати. Когда идет отлет от Запорожской АЭС, то всего до 10-15 секунд есть у жителей, чтобы скрыться в каком-то импровизированном бомбоубежище, когда тебя это застало на улице", - отметил он.

По словам Бычкова, это психологическое давление, которое есть 10-15 секунд - это самое сильное, что давит на людей.

"Такие обстрелы могут произойти, когда человек в общественном транспорте, на рынке, на улице и на детской площадке. Ночью просто люди понимают, что нужно находиться в домах, соблюдать правила "двух стен" и находиться по возможности в бомбоубежище при серьезных обстрелах Никополя и района", - подытожил глава райсовета.

  • Российские захватчики 27 декабря нанесли пять ударов по трем районам Никопольщины, в результате чего была повреждена электросеть.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Днепропетровщина
Никополь
Военные новости
Читайте также:
світ, міжнародний огляд
Автор
26 декабря, 2022 понедельник
Атака дрона на авиабазу РФ, Путин "готов говорить со всеми", а Лукашенко боится нападения на Украину. Мировые СМИ об Украине 26 декабря
Сергій Громенко
Автор Сергей Громенко
26 декабря, 2022 понедельник
Почему гражданская война в России неизбежна
Зеленський
26 декабря, 2022 понедельник
Зеленский назвал болезненной ситуацию на восточном фронте и отметил успехи трех бригад ВСУ
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.69
  • EUR
    Покупка 41.45
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
27 декабря
17:03
В ООН подтвердили гибель 6884 гражданских в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ
16:54
Эксклюзив
Россияне потеряли все танки, которые были в строю до 24 февраля, - эксперт Defense Express Киричевски
16:40
В Украине уменьшается количество аварийных отключений, действует алгоритм приоритетности заживления потребителей, - Шмыгаль
16:39
Россияне обстреляли Олешки в Херсонской области, есть погибший и пятеро раненых
16:16
В Сербии неизвестные разрисовали буквами Z мурал, посвященный Лесе Украинке
16:10
Украина получила очередную партию медоборудования и лекарств: что вошло в гумпомощь
16:05
OPINION
Войны не выигрывают мясом, а технологиями, наукой, знаниями и… деньгами
15:52
Эксклюзив
Враг нервничает и постоянно перемещается на левобережье Днепра, - Гуменюк
15:50
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофень-11 04"
15:34
В Европарламенте заявили, что Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме
15:27
На побережье Николаевщины взорвалась враждебная морская мина
15:19
В новогоднюю ночь в Харьковской области могут усилить комендантский час
15:07
Порывистый ветер, осадки маловероятны: прогноз погоды на 28 декабря от Натальи Диденко
15:02
Эксклюзив
Есть много стран в мире, у которых есть основания быть недовольными пребыванием России в ООН, - дипломат Ельченко
14:50
Зеленский провел заседание Ставки: среди прочего рассмотрели план действий сил обороны на 2023 год
14:46
Эксклюзив
ВСУ имеют преимущество в Луганской области, вскоре реализуем важный план, - командир бригады ТрО Федоренко
14:43
В Украину вернули тела 42 павших защитников
14:33
Швеция дополнительно выделила более $19 миллионов для Украины
14:31
Сотрудники Киевской консерватории отказались убирать имя Чайковского из названия заведения
14:26
КСУ
КСУ признал конституционным закон, согласно которому УПЦ МП должно изменить название
14:19
Эксклюзив
На 1 снаряд ВСУ летит 1,5-2 российских, динамика положительная, - руководитель ВГА Авдеевки
14:14
После объявления "мобилизации" на территории временно оккупированного Крыма около 1000 крымских татар выехали в Турцию
14:14
Офицер ВСУ требует уволить Шуляк с должности главы комитета градостроительства ВРУ после ее выяснений отношений в госпитале с раненым воином
14:12
России нужны переговоры не об Украине, а о собственной судьбе, - экс-глава МИД Литвы
14:07
Китай отменит карантин для иностранцев с 8 января
14:06
OPINION
ТОП-3 самых убедительных и абсурдных аргументов относительно нового церковного календаря
13:56
На освобожденной Снегиревщине Николаевской области эксгумировали тела еще семерых мирных жителей
13:45
Глава оборонного комитета бундестага раскритиковала Шольца за отказ предоставлять танки Украине
13:44
Сбербанк
В начале 2023 года российский Сбербанк закроет свой офис в ОАЭ
13:39
Обновлено
После взрывов на аэродроме "Энгельс" россияне передислоцировали часть авиации, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
13:38
Партнерский материал
25-й автомобиль, с которым помогли волонтеры Фонда Slots City, уже на службе
13:35
Церкви оккупанта не место в Украине: Порошенко призвал власти завершить начатую в 2018 году работу
13:34
В Украине арестовали имущество российского олигарха почти на 2 млрд грн
12:59
Укрпочта
Укрпочта с 1 января снижает стоимость посылок в Польшу
12:57
Зеленский назначил послов Украины в Аргентине и Нигерии
12:37
Россияне обстреляли из артиллерии критическую инфраструктуру Херсона, также пострадал частный дом
12:35
МИД Турции вызвал французского посла из-за "черной пропаганды", - СМИ
12:24
Четверть экспортированного Германией в 2022 году оружия досталась Украине
12:12
Эксклюзив
Вятрович
Защита от информационного влияния из РФ – это элемент политики безопасности, – нардеп Вятрович
12:11
Юлия Свириденко
Уровень падения ВВП Украины до конца года будет меньше, чем прогнозировали в феврале, – Минэкономики
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV