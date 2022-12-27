Об этом в эфире Эспрессо сказал и.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков.

Больше всего Никополь страдает даже не от гуманитарного, а от психологического кризиса. Никополь и район - это место постоянной тревоги и все уже прекрасно понимают, научились считать до пятнадцати. Когда идет отлет от Запорожской АЭС, то всего до 10-15 секунд есть у жителей, чтобы скрыться в каком-то импровизированном бомбоубежище, когда тебя это застало на улице", - отметил он.

По словам Бычкова, это психологическое давление, которое есть 10-15 секунд - это самое сильное, что давит на людей.

"Такие обстрелы могут произойти, когда человек в общественном транспорте, на рынке, на улице и на детской площадке. Ночью просто люди понимают, что нужно находиться в домах, соблюдать правила "двух стен" и находиться по возможности в бомбоубежище при серьезных обстрелах Никополя и района", - подытожил глава райсовета.

Российские захватчики 27 декабря нанесли пять ударов по трем районам Никопольщины, в результате чего была повреждена электросеть.