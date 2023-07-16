Больше всего ку*вит бессилие
Но потом ты вспоминаешь, что можешь приложить усилия для того, чтобы спасти своих и наказать чужих
Смотреть на азовцев в российском плену.
Смотреть на охоту на крымских татар на их же земле.
Смотреть на разграбление Каменной могилы.
Смотреть на последствия разрушения Каховской дамбы.
Смотреть на погибших в результате каждой ракетной атаки.
И знать, что ты это не можешь исправить прямо здесь и сейчас. Что наши люди, наши земли, наши города, наши культурные сокровища - заложники врага.
Но потом ты вспоминаешь, что можешь приложить усилия для того, чтобы спасти своих и наказать чужих. Службой, волонтерством или донатом.
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Надо всегда помнить эту ниточку связи между преступлениями врага и необходимостью твоего вклада в победу. Пусть не прямо здесь и прямо сейчас.
Но финал истории зависит от тебя.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель
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