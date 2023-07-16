Смотреть на азовцев в российском плену.

Смотреть на охоту на крымских татар на их же земле.

Смотреть на разграбление Каменной могилы.

Смотреть на последствия разрушения Каховской дамбы.

Смотреть на погибших в результате каждой ракетной атаки.

И знать, что ты это не можешь исправить прямо здесь и сейчас. Что наши люди, наши земли, наши города, наши культурные сокровища - заложники врага.

Но потом ты вспоминаешь, что можешь приложить усилия для того, чтобы спасти своих и наказать чужих. Службой, волонтерством или донатом.

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Надо всегда помнить эту ниточку связи между преступлениями врага и необходимостью твоего вклада в победу. Пусть не прямо здесь и прямо сейчас.

Но финал истории зависит от тебя.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель

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